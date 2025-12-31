協助藏匿傅崐萁管家 傅御用律師張睿文判刑8月

檢調查出傅崐萁的御用律師張睿文協助李慶隆（見圖）把汽車停在其律師事務所的停車格，又幫助李男藏匿於北市套房。（資料照）

台北地檢署今年3月偵辦國民黨團立院總召傅崐萁競選小物案，搜索傅崐萁男管家李慶隆的台中住處後，李一度失聯逃避傳喚而被通緝，直到5月才投案，檢調查出傅的御用律師張睿文協助李慶隆把汽車停在其律師事務所的停車格，又幫助李男藏匿於北市套房；北檢11月依藏匿人犯罪嫌起訴張並求刑8月；台北地院審理時，張睿文認罪，法官今將李判處徒刑8月，緩刑5年，支付公庫120萬元。可上訴。

北檢今年3月11日搜索李慶隆台中住處後，李就失聯，檢、調3月14日直奔花蓮搜索，4月8日通知、11日傳喚李慶隆，李都未現身，北檢5月初發布通緝令。

檢調追查發現，3月12日深夜11時許，張睿文先搭上李慶隆的汽車，張女以遙控器打開其律師事務所大樓的機械電梯門，指引李把車開進停車場後，張女先行下車，李男停在原地先拆卸車牌，再開車進入地下停車場，停在張女的停車位內。

檢調發現，張女隨後約房仲見面，說她表弟北上找工作，要租住套房，李女駕車把李慶隆送到麗水街，交代房仲帶李到套房，並代李支付17000元房租。

檢方5月初搜索張的事務所，訊後諭令她50萬元交保，並通緝李慶隆；李慶隆5月9日主動至調查局北機站投案，檢察官諭令100萬元交保，限制住居及並配戴電子腳鐐。

北檢起訴指控，張睿文是執業逾20年的資深律師，卻利用人脈與資源藏匿嫌疑人，隱蔽其行蹤，妨害檢方發現真實及行使國家司法權，有違律師操守，偵查時飾言狡辯，未悔悟反省，建請法院量處8月徒刑。

北院審理時，張睿文改口認罪，希望給予緩刑機會。北院審查庭法官今判張睿文8月徒刑，緩刑5年。仍可上訴。

北檢偵結時，亦另分「律他」字案，將張睿文移付律師懲戒委員會懲戒。

