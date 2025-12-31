一撞代價近百萬！過彎不及剷倒紅綠燈 新車報廢還要賠號誌維修費

休旅車剷倒紅綠燈，車頭全毀。（圖由警方提供）

苗栗縣36歲黃姓男子駕駛休旅車，今（31）日凌晨近4點許，行經台13線頭份路段一處彎道，車輛偏移，失控衝撞路旁紅綠燈桿，把整根紅綠燈桿剷倒。黃男受傷送醫，沒有生命危險；警方調查，黃男沒有酒駕，事故原因待釐清，不過，黃男駕駛約90萬元新車，車損嚴重，恐將報銷，還得賠償5至6萬元的紅綠燈損壞，得付出近百萬元代價。

頭份警分局表示，分局於今天凌晨近4點許獲報，指台13線頭份市尖山路段，有交通事故，員警到場發現為一輛休旅車自撞路旁紅綠燈桿，車頭嚴重毀損、安全氣囊炸裂，紅綠燈桿也整根被剷倒。

請繼續往下閱讀...

警方調查，黃男駕駛休旅車沿台13線北上方向行駛，於行經事故彎道路段，過彎不及向外側偏移，撞倒路旁紅綠燈桿。黃男受傷送醫，經救治無生命危險，警方對他施行酒測，沒有酒駕情事，也查無毒駕情形，事故原因待釐清。

不過，黃男駕駛的休旅車為當年度新車，車價約90萬元，因這起事故，嚴重毀損，恐將報廢，且將面臨5至6萬元之交通號誌設施損壞求償，得付出近百萬元的代價。

休旅車毀損嚴重，安全氣囊也因撞擊力道爆開。（圖由警方提供）

紅綠燈被剷倒。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法