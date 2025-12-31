為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    外籍移工申辦預付卡供擄鴿集團使用成共犯 判刑5月

    2025/12/31 14:51 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆地院近日審結，依幫助恐嚇取財罪，判處張男有期徒刑5月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，依幫助恐嚇取財罪，判處張男有期徒刑5月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    越南籍移工張文民（音譯）於2022年間申辦預付卡門號後，竟交付給擄鴿集團成員使用。集團成員擄走劉姓男子的賽鴿後，以鴿威脅，要求對方支付贖金。劉男依約付款，鴿子仍未返回，憤而提告。檢警追查出恐嚇用的門號為張男提供，將他視為共犯，依法起訴。基隆地院近日審結，依幫助恐嚇取財罪，判處張男有期徒刑5月，得易科罰金。

    檢警調查，擄鴿集團於2023年4月間，打電話給劉姓飼主，宣稱抓到他飼養的5隻賽鴿，要求他支付1萬元贖金。劉男依約將款項匯進對方指定的銀行帳號內，鴿子卻沒有返回，便向雲林縣警察局報案。

    警方依照電話號碼追查，發現該門號為越南籍移工張男所有，便約談他到案說明，協助釐清案情。

    張男則辯稱，當初申辦門號後，沒多久就已遺失，因為合約關係，所以才沒有取消，不知道被擄鴿集團拿去使用。檢察官偵訊後，未採信張男說詞，依涉犯幫助恐嚇取財罪將他起訴。

    法官審理時，張男仍堅稱不知門號SIM卡被擄鴿集團拿去使用，申辦不到兩個月就已經遺失。

    法官查出，張男於2023年8月有再向電信公司申請補發SIM卡，並非不知道卡片遺失，且預付卡屬於無特殊合約，隨時可以解約，有需要再申辦即可，因此認定張男所稱為辯解之詞。

    法官認為，我國擄鴿勒贖案件時有所聞，對養鴿被害人危害甚大，而張男將門號提供給擄鴿集團成員使用等同助長恐嚇取財犯罪風氣，造成無辜養鴿民眾受有金錢損失。考量張男始終矢口否認犯行，犯後態度不佳，也未賠償被害人等情狀，依幫助恐嚇取財罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。

