為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    老翁街頭倒地命危 卓蘭高中劉育展主動協助救回

    2025/12/31 12:21 記者彭健禮／苗栗報導
    劉育展替老翁施行CPR。（圖由國立卓蘭高中提供）

    劉育展替老翁施行CPR。（圖由國立卓蘭高中提供）

    國立卓蘭高中普通科文創三年級學生劉育展，於放學返家途中，遇一名老翁街頭發病倒地心肺功能停止（OHCA），消防救護人員在場處置，擁有初級救護技術員（EMT-1）證書的他，主動上前協助與救護人員共同實施心肺復甦術（CPR）及操作自動體外心臟去顫器（AED），爭取寶貴救援時間。老翁經送醫後恢復呼吸及心跳，挽回一命。

    劉育展熱心助人之義舉，發生於今年11月21日晚間6點許，當時他於放學返家途中，見街頭有消防救護車，救護人員正忙著為倒地不起、心肺功能停止的老翁急救，他立刻上前，告知救護人員擁有初級救護技術員（EMT-1）證書，加入救護行列，與救護人員共同實施心肺復甦術（CPR）及操作自動體外心臟去顫器（AED）。

    劉育展的主動協助，為老翁爭取寶貴救援時間，老翁後經救護車送往醫院救治，並於到院後成功恢復呼吸及心跳，挽回一命。國立卓蘭高中今（31）日於學校粉絲專頁揭露此事，公開表揚劉育展。

    卓蘭高中表示，劉育展平時積極精進救護專業，已考取初級救護技術員（EMT-1）證書，並利用課餘及假日時間至卓蘭救護協會擔任救護志工，具備扎實救護知能。此次事件中，劉育展臨危不亂、學以致用，充分展現卓蘭高中學生良好品格、專業素養及關懷社會之精神，實為學校之光，事蹟殊值表揚。

    劉育展與救護人員共同實施心肺復甦術（CPR）及操作自動體外心臟去顫器（AED）。（圖由國立卓蘭高中提供）

    劉育展與救護人員共同實施心肺復甦術（CPR）及操作自動體外心臟去顫器（AED）。（圖由國立卓蘭高中提供）

    劉育展主動上前協助與救護人員共同為老翁急救，爭取寶貴救援時間。（圖由國立卓蘭高中提供）

    劉育展主動上前協助與救護人員共同為老翁急救，爭取寶貴救援時間。（圖由國立卓蘭高中提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播