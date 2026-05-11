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    台北密室逃脫驚傳意外！女員工扮上吊鬼險窒息喪命 家屬怒告業者

    2026/05/11 10:01 記者姚岳宏／台北報導
    警方到場接觸報案人。（記者姚岳宏翻攝）

    警方到場接觸報案人。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市信義區1家密室逃脫遊戲店昨晚發生驚悚意外，30歲吳姓女員工扮演上吊鬼魂時，遭繩索勒住頸部窒息而失去生命跡象，所幸現場人員緊急將她救下，送醫搶救後恢復心跳，吳女家屬事後接獲通知到場，不滿店家處置，已對業者提出過失傷害及過失致重傷害告訴，警方已受理，將公司負責人函送偵辦。另對店家營業項目及職場安全防護等是否符合規定部分，台北市政府相關業管單位已介入調查。

    昨晚7時許，當時店內正進行恐怖主題「永春醫院」的密室逃脫遊戲，由吳姓女員工扮演上吊鬼魂，準備對玩家進行驚嚇演出，不料過程中發生意外，吳女遭繩索勒住頸部無法掙脫，導致長時間缺氧。

    吳女哥哥事後在社群平台發聲，表示妹妹目前仍在加護病房治療，無法確認實際腦部缺氧時間，仍需觀察3天左右的後續狀況。他指出妹妹曾提過，店內部分設備疑非專業安全道具，而是員工自行製作，他看到的出事道具也是真實亞麻繩，缺乏安全斷裂或防勒設計。此外，員工活動區疑似沒有監視器，事發時疑似僅配置1位員工負責現場。

    吳女哥哥更說，曾有員工提到過去也有人在類似位置發生被勒昏的情況，直指這並非單純意外，希望主管機關能一併查明。

    信義分局三張犁派出所於昨晚7時許接獲報案，指松德路地下1樓的密室逃脫店內發生意外。當時正進行恐怖主題遊戲，30歲吳女於工作過程中發生事故，長時間缺氧昏迷。顧客與員工發現後立刻通報119緊急送往北醫搶救。

    警方到場勘察、調閱監視器並通知6名相關人等釐清，初步排除他人介入。警方隨後通知公司代表人38歲古男與32歲黃男到案說明，全案詢後函送台北地檢署偵辦。

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