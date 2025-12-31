為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    刑事小隊長休假偷開偵防車又酒駕送辦 中和分局長自請記過、小隊長記2大過將免職

    2025/12/31 13:04 記者陸運鋒／新北報導
    新北市中和警分局偵查隊許姓小隊長，休假期間宿醉駕駛偵防車遭攔查，酒測值高達0.63毫克送辦，將從重記2大過免職處分，分局長陳宇桓則自請記過處分。（記者陸運鋒攝）

    新北市中和警分局偵查隊許姓小隊長，休假期間宿醉駕駛偵防車，行經華翠橋端時遭台北市保安警察大隊攔檢，許員渾身散發濃厚酒氣，酒測值高達0.63移送偵辦；對此，中和分局指出，已將許員調至警備隊，而許員酒駕又於休假擅自駕駛公務車，嚴重影響警譽，將從重記2大過免職處分，分局長陳宇桓則自請加重記過處分。

    據了解，51歲許員為警員班144期畢業，2015年升任小隊長，由於近2年表現不佳，今年4月已從外勤小隊長調整至鑑識小隊，他在本月19日常年訓練打靶後，未將公務偵防車鑰匙歸還，晚間下班後便外出飲酒，凌晨結束後返回駐地寢室休息，睡醒後自認為酒精已退，便私開著偵防車前往台北市萬華區買東西。

    對此，中和警分局表示，許員本月20日下午2時許，行經華翠橋下台北市端時，遭台北市保大隊員警攔查，經實施酒精濃度檢測，酒精值高達0.63毫克，已涉犯公共危險罪嫌，隨後被移送台北地檢署偵辦。

    中和分局長陳宇桓說，許員日前輪休期間因宿醉駕駛車輛，遭他單位路檢查獲酒測值超標，以公共危險罪送辦，本分局獲報後隨即調查，認許員犯罪事實明確且影響警譽重大，先行調往警備隊，並隨即召開考績會依「警察人員人事條例」及「公務人員考績法」規定，報請從重記2大過免職處分，另本人管理疏失，亦自請加重記過處分，以展現整飭風紀決心。

    警方強調，將持續落實於各項集會、勤前教育加強宣教，建立正確法治觀念，杜絕僥倖心理，並重申警紀是警察的命脈，對於同仁違法違紀案件，定當從嚴從速處理絕不護短，並引以為戒精進內部管理。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

