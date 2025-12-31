為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高雄男剛出獄5個月被好心老闆收留 借錢不成竟持刀殺他全家

    2025/12/31 11:37 記者黃佳琳／高雄報導
    陳姓男子借錢不成，竟持刀殺好心收留他的老闆全家。（民眾提供）

    有毒品、竊盜等多項前科的陳姓男子，坐了7年牢後出獄，被大寮區某工廠老闆好心收留當雜工，陳男向老闆借錢不成，竟半夜持刀殺老闆全家，連老闆12歲的兒子也不放過，老闆一家3口被殺成重傷送醫，幸搶救後未釀人命，陳男逃了一夜後在台南落網，檢方偵結後依殺人未遂等罪將他起訴。

    檢方指出，45歲的陳姓男子染上毒癮，2017年起陸續犯下多起竊盜、毒品案件後入獄服刑，在牢裡坐了7年牢後，今年5月出獄後，經友人介紹，被大寮區某楊姓老闆好心收留，讓他在工廠裡當雜工，讓他能重新與社會接軌、重新做人。

    今年10月27日，陳男開口向老闆借錢，楊男問他借錢要幹麻，陳男說不出理由，老闆擔心他借錢去買毒品，因此拒絕借錢，陳男竟懷恨在心，當晚11點多，他拿了一把美工刀潛入工廠，見老闆一家3口睡在工廠後方的房間裡，他直接揮刀砍向老闆的脖子，老闆脖子中刀痛醒後，楊妻和兒子也在睡夢中被呼救聲驚醒，楊妻出手阻擋陳男繼續行凶時也被刀刃劃傷。

    楊妻受傷後逃往工廠辦公室，並將房門反鎖，陳男試圖闖入辦公室繼續殺人，但無奈打不開房門，竟把殺人目標轉向12歲的楊家兒子，陳男持刀在工廠裡追砍楊兒未果，楊妻隔著辦公室玻璃看到兒子被追殺、老公躺在血泊中掙扎，趕緊報警求援。

    陳男見楊妻報警，趕緊從工廠落跑，警方獲報到場後將重傷的楊男送醫，幸搶救及時挽回一命，而陳男隔天也在台南林鳳營車站被員警逮捕；高雄地檢署偵辦時，陳男對案情避重就輕，檢察官認為他剛出獄不到5個月就犯下殺人重罪，毫無改過之心，偵結後依殺人未遂等罪將他起訴，並請求法院從重量刑。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

