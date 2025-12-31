郵局變產房！孕婦羊水破了急產 民眾大廳築人牆20分鐘接生男嬰

彰化郵局局長陳樂明向在郵局大廳內平安順利生下小男嬰的媽媽致意，希望寶寶身體健康，聰明可愛，快快樂樂長大。（彰化郵局提供）

原本只是到郵局辦事，沒想到卻迎來人生最重要的一刻！一名張姓孕婦本月29日下午到彰化縣員林市的中正路郵局洽公時，突然感到不適、羊水破裂，情況緊急，郵局同仁機警應變，現場民眾自發性築起「人牆」，救護人員當場接生，讓孕婦直接在郵局大廳生下男嬰，母子均安，這起溫馨事件今（31日）天在彰化郵局局長陳樂明專程前往醫院探視慰問下而曝光，傳為佳話。

事情發生在本週一29日下午約4點50分，接近郵局打烊時間，張姓孕婦在櫃檯辦理業務時突然感覺異樣，隨即發現羊水破裂。郵局同仁見狀立刻啟動應變，分工報警、撥打119求援，同時安撫孕婦情緒，並迅速清出空間，確保現場通風與動線順暢。

救護人員趕抵後評估，發現胎頭已下降，來不及送醫，必須就地接生。此時，在郵局辦事的民眾紛紛放下手邊事務，自動圍成一圈，為產婦築起一道善念的「人牆」，替她遮擋視線、保護隱私，讓救護人員能專心進行接生。

約20分鐘後，男嬰順利誕生，宏亮哭聲響徹郵局大廳，現場瞬間響起鬆一口氣的笑容與祝福聲。母子隨後由救護車送往醫院觀察，狀況穩定。

今天上午，陳樂明攜帶禮品前往醫院向產婦及家屬致意。他說，郵局是社區最貼近民眾的好鄰居，能在歲末年終見證新生命誕生，格外有意義，也感謝第一線同仁冷靜應對，以及民眾在關鍵時刻伸出援手，郵局變成了產房，意外完成「生產任務」充分展現了緊急時刻，台灣最濃厚的人情味與最美的風景，郵局祝福小男嬰平安健康，快快樂樂長大。

彰化郵局局長陳樂明今天專程前往醫院探視慰問，在員林市中正路郵局大廳內生下男嬰的媽媽，祝福喜得貴子。（彰化郵局提供）

