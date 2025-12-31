郵局大廳成「產房」！新生兒不哭 新手消防員用一招解決

郵局志工協助圍起已產下嬰兒的媽媽。（彰化郵局提供）

彰化員林一名孕婦本月29日到員林郵局洽公，突然羊水破裂，郵局同仁發覺不對勁，急撥打119請求救護車支援，但隊員到場，見嬰兒已經產下，卻未號哭，從未有接生經驗的男消防員，一邊安撫孕婦情緒，一邊清出周邊空間並用布巾圍罩起來，再用小吸球把嬰兒口鼻的羊水吸出，嬰兒隨即哇哇大哭，聽到這聲音，現場民眾流下感動的淚水。

員林消防分隊長江坤和說，當天到場的2名消防員劉韋佑、翁敏豪都未曾為產婦接生，原本2人都以為是再單純不過的孕婦醫療護送，殊不知進入郵局隨即見證「生命降臨」。

劉韋佑說，他到場時，媽媽是站立著，面露緊張神色，他見地上有一片血跡，媽媽褲子鼓起，研判「嬰兒已經探出頭」，她趕緊請郵局人員把救護擔架上的被單圍著產婦，讓他們接生。

他說，嬰兒已經產出，但暫無反應，「這是急產」，他拿出「急產接生包」內的小吸球吸出嬰兒口鼻的羊水後，嬰兒才哇哇大哭，再將母嬰送醫院做後續臍帶處理。

員林郵局人員說，原本大家都非常緊張焦慮，但聽到嬰兒號哭那一剎那，都掉下歡喜的淚水。當時已經接近郵局關門時間，現場有近20名洽公民眾，但發現緊急狀況時，除了郵局志工加入救援一員，也有正在洽公的多位民眾，不約而同放下手邊事務，自發性拉起床單圍成一圈，為產婦築起一道溫暖的「人牆」，協助遮擋視線、守護產婦隱私，讓醫護人員能專心接生。

媽媽抱著嬰兒，被消防人員用擔架送到醫院，母嬰均安。（彰化郵局提供）

