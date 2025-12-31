鄭亦麟涉收賄198萬以300萬交保 北檢提抗告

「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟。（資料照）

經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟，任內涉嫌收受東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子賄賂198萬元，向台電施壓爭取饋電容量，鄭另有601萬餘不明財產，台北地檢署26日依違背職務收賄罪、財產來源不明罪、洗錢等罪起訴鄭等6人，並將在押的鄭亦麟移審後，台北地院裁定他300萬元交保並限制住居，限制出境出海及接受科技監控；檢方定不服今已向高等法院提起抗告。

檢方認為，本案有眾多證人，因偵查中證人尚未經交互詰問，加上鄭男3人均有資力，能在國外生活能力，3人仍有逃亡及串證之虞，對鄭男3人交保停押裁定，提起抗告。

檢方調查，2021年間，陳健盛父子計畫設立「網路資料數據中心暨儲能設備」，向台電申請新設東煒潭美C/S案，但台電考量內湖的電力狀況，無法核准供電，陳遂找鄭亦麟協助。鄭向台電蕭姓副總經理關說，核准東煒32MW（千瓩）電力；隔年鄭再度關說，助東煒取得42MW電力。

北檢調查，事後鄭向東煒邀功，陳家以顧問費名義匯198萬元到鄭弟帳戶，鄭再與家人透過簽立假顧問契約、分次提領現金等方式掩飾金流。鄭亦麟帳戶另有601萬元，無法提出合理說明。

檢方認為，鄭亦麟利用其實質影響力，讓東煒拿到饋電容量，對電力申請的公平競爭及台電合理經營破壞甚鉅，且犯後態度不佳，求刑14年；鄭的父母、胞弟涉洗錢各求刑2年，陳氏父子審理時若認罪，各求刑1年6月，否認則求刑3年6月。

