    首頁 > 社會

    麗寶跨年演唱會今夜開唱 警消聯手緊急疏散安全演練

    2025/12/31 11:41 記者張軒哲／台中報導
    麗寶跨年演唱會今夜開唱 ，警消聯手緊急疏散安全演練。（麗寶度假區提供）

    麗寶跨年演唱會今夜開唱 ，警消聯手緊急疏散安全演練。（麗寶度假區提供）

    因應「1219北捷襲擊事件」及大型活動人潮聚集可能衍生之安全風險，為確保「2026包你發麗寶跨年演唱會」順利進行，大甲分局共編派160名警力進駐麗寶樂園渡假區，今早攜手大甲分局、消防局第五大隊及相關安全維護單位，辦理跨年演唱會期前安全演練，全面提升警戒層級並強化整體應變能力。

    今（31）日上午10時於演唱會現場進行緊急疏散與安全演練，模擬場內突發狀況、人潮快速撤離及傷患救護等情境。演練聚焦「控制、疏散、救護」三大重點，啟動便衣刑警與制服警力的聯防機制，並整合現場緊急疏散引導與即時救護流程。

    麗寶跨年演唱會卡司陣容堅強，金曲歌王王識賢、金曲歌后魏如萱更是全台唯一獨家卡司，只有在麗寶跨年演唱會才能看得到，其他金曲陣容還有宇宙人、美秀集團、Marz23、年輕人最愛SEVENTOEIGHT、ARKis、HUR＋、許含光、翁鈺鈞、Breaking Bad Crew舞團也會輪番演出，陪伴歌迷在煙火與倒數聲中迎接嶄新一年。

    大甲分局指出，演練內容涵蓋可疑物品通報與處置流程、危安事件即時控制、人潮分流疏散引導及緊急救護作業，大甲分局共編派160名警力進駐現場，消防局第五大隊亦派遣救災救護人力與車消防車、照明車等），全力守護活動秩序與民眾生命安全。

