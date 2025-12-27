男子3次毒駕還肇逃 法官因這些理由從輕發落

新竹縣陳姓男子今年4月底第3次毒駕肇禍且逃逸，法官認為他犯後態度尚可，毒駕判處有期徒刑5月，車禍傷人肇逃判有期徒刑8月。（記者黃美珠攝）

在當前毒駕零容忍氛圍下，有多次毒品、甚至槍砲前科的男子陳聖儒，今年4月30日晚第3次毒駕，在新竹市開車先撞倒戴姓女機車騎士後逃離，3小時後再撞蔡姓男子座車，接著10幾分鐘後暴衝入某民宅才被逮，經警採尿送驗，發現他的尿液有高濃度甲基安非他命反應，確認是毒駕肇事且肇逃。檢方認為他是累犯建請院方重判，但因陳男坦承犯案、當庭跟被害人和解且有老父待他出獄後照料，所以新竹地院依毒駕、肇逃僅各處他有期徒刑5月、8月，毒駕部分還能易科罰金。

判決書指出，35歲的陳男近年先後因販毒、槍砲以及毒駕衍生的公共危險罪等入獄服刑，期間雖曾2度獲假釋，但也因再犯而被撤銷，目前仍在監服刑。今年4月30日晚他在新竹市發生的車禍事件，是他第3次毒駕所引起。

檢方雖以他之前多次危險駕駛的行徑，認定是他在前案服刑完後5年內再犯所致，建請院方對於他的第3次毒駕跟肇逃行徑依累犯規定加重刑度。承審法官雖認同陳男算是累犯，但參酌陳男前面「已服完刑」的案由分是販毒和槍砲案，跟毒駕、肇逃不同，所以只能從陳男的前科素行來論處。

法官認為陳男毒駕上路肇禍後逃逸，明顯法治觀念薄弱。但他坦承犯行，也跟被撞得全身多處挫傷瘀腫的女騎士等當庭和解，另還有老父待他照料，所以原本最重可處3年以下的毒駕，最後判處他有期徒刑5月，得易科罰金；另開車肇禍傷人卻逃逸，刑度至少6個月起跳的部分，法官則判他有期徒刑8月。

