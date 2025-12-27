廣達女副理室內衝浪染阿米巴原蟲猝逝家屬求償吞敗 他籲社會多一分同理

知名團購電商網紅「486先生」陳延昶。（圖片擷取自@陳昶/FB）

新北市一名38歲田姓女子，2023年間體驗室內衝浪後，感染極罕見福氏阿米巴原蟲不治，家屬提告法院近日判決業者免賠，案件引來網友批評與嘲諷家屬，知名團購電商網紅「486先生」忍不住在社群發聲，以經營者、為人父母身分，理性分析案件始末，籲外界停止對家屬的冷嘲熱諷。

新北市一名38歲、任職於廣達電腦的田姓副理，於2023年前往新北市某遊樂場體驗室內衝浪，未料數日後感染罕見的福氏阿米巴原蟲，併發急性腦膜炎不幸過世。死者父母認為，場館水質管理失當導致女兒染病，向業者提起逾1400萬元求償訴訟，業者則主張，經衛生單位抽驗戲水池水質未檢出阿米巴原蟲，且同期並無其他顧客出現感染情形，新北地方法院審理後指出，現有證據難以確認感染來源，判決業者免負賠償責任，案件仍可依法上訴。

請繼續往下閱讀...

此事在網路上引發討論。「486先生」發文表示，福氏阿米巴原蟲並非透過飲食或接觸皮膚感染，而是「唯一」經由鼻腔進入人體沿嗅覺神經侵入大腦，常見於溫暖淡水或消毒不完全的水域，一般喝下含有原蟲的水會被胃酸殺死，也不會透過空氣或飛沫傳染，因此去餐廳吃飯、搭乘交通工具並無風險，相較之下，衝浪、跳水等活動，水容易在高壓下灌入鼻腔，正是醫學上已知的高風險行為，這也是家屬高度懷疑感染與室內衝浪有關的原因。

不過，他也強調，法律講求的是「證據」，而非「推論」。本案中衛生單位在場館池水並未驗出原蟲，且同時段上百名消費者均未出現感染情形，法院在欠缺直接證據的情況下，難以認定感染源來自場館，關鍵就在於「因果關係無法證明」，這也是業者獲判免賠的主因。

同時，他也點出另一個被忽略的警訊，判決雖讓業者免賠，但場館被揭露欠缺完整清潔與水質檢測紀錄，他表示有完善的SOP、定時定點的餘氯檢測日誌，不只是為了應付政府檢查，更是讓管理者有一個品質衛生的基本，且當意外發生、面對法律質疑與社會輿論時，保護自己和公司唯一的盾牌。

值得注意的是，雖然家屬在對業者求償中敗訴，卻告贏保險公司獲得200萬元賠償。486先生解釋，家屬的主張是女兒是因為在場館「衝浪進水」這個行為，因此導致原蟲進入鼻腔，這是一個「外來的突發事件」，所以符合意外險的理賠定義。

最後，他也對網路上攻擊家屬的言論表達不認同，認為失去至親的父母要的未必只是金錢，而是真相與公道，並感嘆法律能給出「判決」，卻未必能還原「真相」，保險能提供「補償」，卻無法換回「生命」，呼籲社會大眾應給予多一分同理，也提醒所有經營者正視安全管理，對生命保持敬畏，才是這起悲劇留給社會最重要的提醒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法