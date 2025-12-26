為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    罵學者陳時奮「不要臉的髒東西」 黃光芹民事二審改判免賠5萬

    2025/12/26 17:52 記者楊心慧／台北報導
    名嘴黃光芹被告公然侮辱。（資料照）

    名嘴黃光芹被告公然侮辱。（資料照）

    名嘴黃光芹去年6月在臉書發文質疑旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）關於「綠營側翼護航」的問題，雙方在臉書交火，黃光芹後續又發文稱「不值得回應的反撲、連他的名字不想提，不要臉的髒東西」等文字，陳時奮憤而控告黃光芹涉公然侮辱罪。刑事部分，高等法院判無罪，全案確定；民事部分，新北地院判黃賠償5萬元，黃提起上訴，高院今宣判，黃光芹免賠，陳時奮一審所提出的賠償請求改判駁回。

    黃光芹2023年6月8日在臉書發文，內文指出林智堅論文案，綠營側翼名嘴一個比一個慫，卻抓著高嘉瑜打，以變相幫林智堅護航，之後民進黨發生性醜聞案，又集體暴打高嘉瑜，拿高嘉瑜祭旗，「翁達瑞之流者煽風，其他綠營名嘴跟著點火」，對高集體政治霸凌，「套一句翁達瑞自己說的話：『心術不正的人，最終會失敗』」。

    陳時奮2小時後在臉書發文「駁斥黃光芹的惡意攻擊」回應，40分鐘後，黃光芹又發文指「不回應不值得回應的反撲，連他的名字都不想提，不要臉的髒東西！」；陳時奮提出刑事自訴控告黃光芹涉公然侮辱罪，一審台北地院以無從認定黃光芹這段話是針對陳時奮，也不是以貶損陳時奮的人格為唯一目的，判黃無罪；上訴二審高等法院駁回上訴確定。

    陳另於新北地院向黃提訴求償151萬元；黃光芹主張，她的文章未指涉任何人，且屬善意發表對可受公評事務的評論，非以侵害他人名譽為目的，言論自由的保障，應優於名譽所保護的法益，請求駁回告訴。新北地院法官認為，「髒東西」指品格有污點人品低俗，客觀上已足以使社會上對陳時奮人格、名譽的評價受到貶損，判賠5萬元。

    全案上訴至高院民事法庭，高院今宣判，原判決關於黃光芹的給付部分，及該部分假執行之宣告暨訴訟費用之裁判均廢棄；陳時奮一審所提起的給付請求與假執行聲請，另對附帶上訴亦予以駁回。

    熱門推播