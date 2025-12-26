計程車國道驚魂 乘客車內大小便、拉扯司機遭送辦

長春路派出所副所長簡世裕說明案情。（記者鄭景議翻攝）

甘姓計程車司機前日凌晨載客前往新竹，不料行經國道五揚高架路段時，車內男乘客突然言語恐嚇，要求準時抵達目的地，甚至在車內隨地便溺，並動手拉扯甘男，嚴重影響行車安全。台北市警局中山分局接獲報案後已依規定受理，將儘速通知該名乘客到案，全案依恐嚇及公共危險罪嫌偵辦。

中山分局長春路派出所表示，甘姓民眾於前日清晨6時許報案指出，他在同日凌晨2時許於中山區長春路載客，該名乘客表示要前往新竹市。不料在行經桃園市國道1號五揚高架南下靠近機場交流道處時，乘客情緒失控，不僅出言恐嚇甘男，還在行進中的車廂內便溺，甚至伸手拉扯正在駕車的甘男。

甘男驚覺生命受到威脅且行車安全遭危害，隨即向警方提出恐嚇及公共危險告訴。警方受理後，目前正調閱車內與相關監視器畫面，掌握乘客身分後將立即傳喚到案說明，後續將函送地檢署偵辦。

中山分局呼籲，民眾遇到糾紛應保持理性並儘速尋求警方協助。針對各類暴力事件，警方絕對嚴查嚴辦、絕不寬貸，以維護社會治安與保障市民安全。

