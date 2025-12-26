為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    計程車國道驚魂 乘客車內大小便、拉扯司機遭送辦

    2025/12/26 17:41 記者鄭景議／台北報導
    長春路派出所副所長簡世裕說明案情。（記者鄭景議翻攝）

    長春路派出所副所長簡世裕說明案情。（記者鄭景議翻攝）

    甘姓計程車司機前日凌晨載客前往新竹，不料行經國道五揚高架路段時，車內男乘客突然言語恐嚇，要求準時抵達目的地，甚至在車內隨地便溺，並動手拉扯甘男，嚴重影響行車安全。台北市警局中山分局接獲報案後已依規定受理，將儘速通知該名乘客到案，全案依恐嚇及公共危險罪嫌偵辦。

    中山分局長春路派出所表示，甘姓民眾於前日清晨6時許報案指出，他在同日凌晨2時許於中山區長春路載客，該名乘客表示要前往新竹市。不料在行經桃園市國道1號五揚高架南下靠近機場交流道處時，乘客情緒失控，不僅出言恐嚇甘男，還在行進中的車廂內便溺，甚至伸手拉扯正在駕車的甘男。

    甘男驚覺生命受到威脅且行車安全遭危害，隨即向警方提出恐嚇及公共危險告訴。警方受理後，目前正調閱車內與相關監視器畫面，掌握乘客身分後將立即傳喚到案說明，後續將函送地檢署偵辦。

    中山分局呼籲，民眾遇到糾紛應保持理性並儘速尋求警方協助。針對各類暴力事件，警方絕對嚴查嚴辦、絕不寬貸，以維護社會治安與保障市民安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播