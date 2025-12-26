為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    屏東驚見「霍爾移動城堡」! 竟是貨車載運鴿舍 勾到電線卡關成路障

    2025/12/26 17:58 記者陳彥廷／屏東報導
    郭男載運鴿舍的貨車卡到電線。（警方提供）

    郭男載運鴿舍的貨車卡到電線。（警方提供）

    屏東縣新園鄉南興路今天上午傳出離譜事故，68歲郭姓男子駕駛大貨車載運鴿舍，行經農會信用部旁的路口時，因未估算好載送貨物高度，勾到電線導致電桿傾斜，造成只剩一線道可使用，離奇場景被用路人拍下，直說是「霍爾的移動城堡」。

    東港警分局指出，今天上午9時35分獲報，指在新園鄉南興路有交通事故，為郭男駕駛大貨車載運鴿舍，但鴿舍在上了貨車後，行經路口因為過高勾到電線，不僅造成電線垂落，甚至連電桿都傾斜。

    從監視器來看，郭男雖是立刻停下，但因鴿舍體積太大，不僅過高，連寬度都幾乎車道等寬，加上該處為路口，有民眾見狀立刻報警，警方請台電人員恢復電線至正常後，郭男才得以走人，現場亦無人員受傷，駕駛酒測值0，不過警方仍依肇事車輛超高超寬違規，依道路交通管理處罰條例第30條第一項規定舉發。

    郭男載運鴿舍的貨車卡到電線。（警方提供）

    郭男載運鴿舍的貨車卡到電線。（警方提供）

    當地車流量高，台電公司趕緊過來排除。（警方提供）

    當地車流量高，台電公司趕緊過來排除。（警方提供）

    由於當地車流量高，台電公司趕緊過來排除。（警方提供）

    由於當地車流量高，台電公司趕緊過來排除。（警方提供）

    郭男載運鴿舍的貨車卡到電線。（警方提供）

    郭男載運鴿舍的貨車卡到電線。（警方提供）

