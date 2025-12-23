張文用的筆電近9萬！ 四叉貓曝金流：母親支付其他費用

網紅四叉貓。（資料照）

台北市警方今天表示，追查隨機攻擊案犯嫌張文金流得知，民國112年8月從保全公司離職後便無收入，僅靠薪資存款和母親金援；至於做案用的平板電腦，警方也委由業者協請美國廠商協助破解中。對此，網紅四叉貓表示，張文的電腦用華碩2023年的ROG Strix SCAR 18，這台筆電要價8萬8900元，而他的母親除了每個月的匯款外，還會支付他的其他費用，加一加3年大概有100多萬元可以用。

四叉貓在臉書PO文表示，今天的新進度，警方已經查完張文的所有帳戶，台銀、中信、元大、郵局，台銀還剩7000元，其他都空了，原來張文的母親除了每個月匯款一萬元以外，還有幾筆大筆的匯款，3年總共匯款82萬元，另外張文母親在家收到帳單時，會去幫他繳停車費和手機費，再加上張文當保全以及偶爾接案14筆的收入，如果沒其他金錢來源，估他近3年大概有100多萬元可以花用。

四叉貓直言，是沒到活不下去的程度，然後他的電腦用華碩2023年的ROG Strix SCAR 18，還有平板電腦房租水電什麼的，加上那些生存遊戲裝備，有專家表示他的裝備都是仿品便宜貨，扣一扣，我猜他的生活應該過得不算太寬裕啦。

