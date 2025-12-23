為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    好消息！北捷連續攻擊最後1名加護病房患者 病情好轉轉一般病房

    2025/12/23 17:38 記者邱芷柔／台北報導
    台北捷運隨機傷人事件，目前仍有5人留院觀察。（記者邱芷柔攝）

    北捷連續攻擊造成4死11傷，事發進入第4天，衛福部今（23日）下午公布最新傷者治療情形，目前仍有5人留院觀察，好消息是，原本仍在加護病房的1名患者，病情明顯好轉，已順利轉入一般病房，所有住院傷者目前均已脫離生命危險。

    據了解，該名患者原因傷勢較重收治加護病房，經治療後恢復情況良好，主要為刀傷造成的撕裂傷，目前傷口癒合狀況穩定，今天正式轉往一般病房持續治療。

    據衛福部統計，截至12月23日上午10時50分，北捷隨機傷人事件共計15名傷病患送醫，其中4人死亡（含張文），其餘11人為傷病患，分別收治於台北市與新北市共10家醫院，包括台大醫院、台北馬偕醫院、台北國泰醫院、新光醫院各收治2人；另由三軍總醫院、三總松山分院、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各收治1人。

    目前仍有5人持續住院，分別收治於台大醫院、北市聯醫中興院區與和平婦幼院區，以及三軍總醫院與三總松山分院，醫療團隊將持續提供必要照護。

