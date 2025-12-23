刀光煙霧中仍臨危不亂！誠品南西甜甜圈店員「先救客人」暖翻全網

誠品南西店門口擺放大量花束。（記者董冠怡攝）

27歲男子張文19日在台北車站、中山商圈一帶丟擲煙霧彈後持刀隨機攻擊民眾，造成4死11傷，倖存者至今仍心有餘悸。事發當下，誠品南西1樓一家甜甜圈店的店員在混亂中臨危不亂，第一時間拉住身邊顧客、帶著對方躲進店內避難，成功保住性命。相關畫面近日在網路流傳，引發大量網友討論，業者也出面回應，直言「很慶幸，沒有忘記任何一位客人」。

張文當天在誠品南西內發動攻擊，現場民眾驚慌失措、四處逃竄。當時正好休假的甜甜圈店員在附近逛街，發現異狀後立刻往店內奔跑，千鈞一髮之際仍不忘先拉住一名似乎還未反應過來的顧客，將對方推入店內後，自己才跟著進入藏身。畫面曝光後，不少網友感動直呼「真正的英雄」。

對此，甜甜圈業者表示，畫面中的男子確實是自家員工。雖然事發當下自己不在現場，但他事後了解才知道，當天百貨內有許多櫃位人員第一時間引導顧客疏散與避難，「有人帶著顧客躲進倉庫，也有麥當勞立刻拉下鐵門，把顧客全部帶進去」。

業者坦言，身為百貨的一份子，「非常慶幸在這麼混亂的時刻，大家都堅守崗位，沒有忘記任何一位客人！」對於網友建議替員工包紅包、發獎金，他也直言「必須的」，甚至順勢替員工徵女友。同時也透露，當天回家沒多久就得知事件，立刻打電話回店裡逐一確認員工平安，慶幸平時都有做逃生演練。

