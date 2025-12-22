為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    環島揹武士刀60公分長 九份浪人怪客5000元交保

    2025/12/22 22:59 記者吳昇儒／基隆報導
    陳男頭帶日式浪人斗笠，背著武士刀前往民宿。（記者吳昇儒翻攝）

    陳男頭帶日式浪人斗笠，背著武士刀前往民宿。（記者吳昇儒翻攝）

    台南一名陳姓男子頭帶著日本浪人斗笠、穿著武士燈籠褲背著武士刀進行徒步環島。今日前往九份地區時，因持刀引發人群關注，被警方攔下。員警憂心近日甫發生北捷連續攻擊案，陳男卻持武士刀前往知名觀光景點，已造成人群恐慌，將他移送法辦。基隆地方檢察署訊問後，晚間依恐嚇公眾安全罪，諭令陳男5千元交保。

    警方調查，家住台南的陳姓男子徒步從台南一路南下，繞過屏東後北上環島。推測其因喜歡日本文化，故頭帶浪人笠、穿著武士燈籠褲搭配日式變形制服背著觀賞用武士刀，進行環島。

    北捷連續攻擊案件發生沒多久，陳男卻仍「帶刀」出門，讓前往九份地區遊玩的民眾人心惶惶。因此警方將他攔下後，帶回偵辦。

    據悉，陳男攜帶的觀賞用武士刀，是在日本購得，刃長約60公分，折合新台幣約5千元，雖側刃未開鋒，但刀尖仍具有一定的殺傷力，仍可能對社會治安及民眾心理造成不安。警詢後，將陳男依法送辦，另將武士刀送交專業單位進行鑑定。

    基隆地檢署檢察官偵訊後，認為陳男涉犯恐嚇公眾安全罪，諭令他5千元交保候傳。

    基隆地檢署表示，對於造成公眾危害之暴力行為絕不容忍，必將嚴查速辦，以維護社會安全。

    基隆地方檢察署訊問後，晚間依恐嚇公眾安全罪，諭令陳男5千元交保。（記者吳昇儒攝）

    基隆地方檢察署訊問後，晚間依恐嚇公眾安全罪，諭令陳男5千元交保。（記者吳昇儒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播