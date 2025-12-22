環島揹武士刀60公分長 九份浪人怪客5000元交保

陳男頭帶日式浪人斗笠，背著武士刀前往民宿。（記者吳昇儒翻攝）

台南一名陳姓男子頭帶著日本浪人斗笠、穿著武士燈籠褲背著武士刀進行徒步環島。今日前往九份地區時，因持刀引發人群關注，被警方攔下。員警憂心近日甫發生北捷連續攻擊案，陳男卻持武士刀前往知名觀光景點，已造成人群恐慌，將他移送法辦。基隆地方檢察署訊問後，晚間依恐嚇公眾安全罪，諭令陳男5千元交保。

警方調查，家住台南的陳姓男子徒步從台南一路南下，繞過屏東後北上環島。推測其因喜歡日本文化，故頭帶浪人笠、穿著武士燈籠褲搭配日式變形制服背著觀賞用武士刀，進行環島。

北捷連續攻擊案件發生沒多久，陳男卻仍「帶刀」出門，讓前往九份地區遊玩的民眾人心惶惶。因此警方將他攔下後，帶回偵辦。

據悉，陳男攜帶的觀賞用武士刀，是在日本購得，刃長約60公分，折合新台幣約5千元，雖側刃未開鋒，但刀尖仍具有一定的殺傷力，仍可能對社會治安及民眾心理造成不安。警詢後，將陳男依法送辦，另將武士刀送交專業單位進行鑑定。

基隆地檢署檢察官偵訊後，認為陳男涉犯恐嚇公眾安全罪，諭令他5千元交保候傳。

基隆地檢署表示，對於造成公眾危害之暴力行為絕不容忍，必將嚴查速辦，以維護社會安全。

基隆地方檢察署訊問後，晚間依恐嚇公眾安全罪，諭令陳男5千元交保。（記者吳昇儒攝）

