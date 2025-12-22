新北警進校園宣講 叮嚀學子遇險自我保護、勿上傳轉貼煽動言論

新北市警察局少年隊深入校園，教導學生自保，吸引學生關注。（警方提供）

台北捷運驚傳連環攻擊，新北市警察局防堵模仿效應，少年隊會同地區警力到各級學校宣講校園周邊安全、加強學生自我防護意識，教導學生於人潮往來處，遭遇緊急情況時應如何自我保護，更叮嚀學子們勿在社群上傳或或轉貼非理性文字，以免觸法。

新北市警察局表示，北捷連環攻擊後，為免不法份子於網路發布煽動性言論，威脅校園周邊安全，要求各分局與轄區各級學校聯繫，更從即日起，與校方、社區志工共同加強學生上、下學安全維護工作。

請繼續往下閱讀...

尤其國高中以上過半學生仰賴捷運、火車等公眾運輸通學，讓學生了解不幸在公共場合遭遇治安事件時如何自保，少年隊長廖睿辰到土城區中正國中講授，讓學生從社會矚目新聞中，學習如何從攻擊現場全身而退，保護自身安全。

廖睿辰告知學子們，搭乘捷運或過馬路時，不能完全將注意力集中手機螢幕或耳機音樂上，而要對周遭環境保持一定注意、警覺性，當遭遇突發事件得以立即反應。

警方教導，當發現危機逼近，體內腎上腺素及緊張感可能讓人無法動彈，此時務必深呼吸，立即往所知最近出口處移動，以遠離現場為最優先目標；緊急狀況下，手邊書包、背袋或雨傘都可揮擊抵抗，爭取時間，切記不與歹徒搏鬥，且儘速離開現場，才確保自身安全。

警方說，目前網路社群上出現許多涉及恐嚇危安貼文，檢警均循線陸續查到來源，法院也裁定收押，呼籲學生們切勿因好玩而隨意模仿或轉貼爭議文章。

新北市警察局長方仰寧表示，各分局將與轄區學校除加強通學期間校園周邊安全維護、讓家長安心，針對網路涉及恐嚇危安言論立即追查，19日至今循線查獲3件到案，檢察官建請聲押，同時強化新北市各人潮聚集處安全計畫及人員配置，確保治安狀況平穩、民眾安心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法