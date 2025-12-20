因應北捷攻擊案加強維安 劉世芳視訊六都警察局長

內政部長劉世芳（中）今日下午至警政署，偕同警政署長張榮興（左）與六都警察局長召開視訊會議。（記者鄭景議翻攝）

內政部長劉世芳今天到下午到警政署，偕同警政署長張榮興與六都警察局長召開視訊會議。針對台北市昨晚的隨機襲擊事件，劉世芳要求各警察機關強化大眾運輸及人潮聚集處所的警力運用，將保全人員與民間力量納入部署，提升即時應處能力，以確保民眾生活安心、出行平安。

總統賴清德今天也親自到警政署聽取簡報，對於警政署及台北市政府警察局等相關機關在第一時間的應對作為表達肯定。賴清德指示，警政署專案小組應針對歹徒個人背景、犯案動機進行全面深入調查，並持續強化大型活動及人潮聚集處所的相關勤務。

請繼續往下閱讀...

為貫徹賴清德指示，劉世芳下午與六都警察局長研議大眾運輸及轄內大型活動的警力配置。會議中也評估了各縣市政府警察局的警力現況，將由警政署適時調派人力支援，並預計於明天陸續與其餘16個縣市政府警察局進行討論。

警政署指出，目前已要求相關機關將活動主辦單位的保全人員及民力納入安全維護體系，以強化整體防禦網絡。警政署呼籲社會大眾安心生活並保持警覺，但不必過度恐慌，警察同仁會站在第一線守護人民安全，確保民眾能安心出門。

劉世芳要求各警察機關強化大眾運輸及人潮聚集處所的警力運用，將保全人員與民間力量納入部署。（記者鄭景議翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法