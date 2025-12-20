12/20今彩539頭獎開1注！800萬獎落高雄

12月20日開獎的第114000307期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

12月20日開獎的第114000307期今彩539頭獎開出1注，由高雄市前鎮區三多二路421號1樓的「鑫鑫向榮彩券行」開出。

第114000307期今彩539中獎號碼為「01、05、16、35、38」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共208注中獎，每注可得2萬元；參獎共6543注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4216注中獎，每注可得50元。

第114000307期39樂合彩中獎號碼為「01、05、16、35、38」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共195注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9228注中獎，每注可得1125元。

第114000307期3星彩中獎號碼為「173」，壹獎共101注中獎，每注可得5000元。

第114000307期4星彩中獎號碼為「8991」，壹獎共11注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

