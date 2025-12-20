為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    基隆今辦年終演唱會 增設行動派出所強化維安

    2025/12/20 12:36 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市長謝國樑（左）與文化觀光局及警察局討論今晚年終演唱會強化維安。（基隆市政府提供）

    基隆市長謝國樑（左）與文化觀光局及警察局討論今晚年終演唱會強化維安。（基隆市政府提供）

    台北車站及北捷中山站昨天發生連續恐攻事件，造成多人傷亡，基隆市政府今天表示，已在第一時間啟動全面維安作業，今晚在國門廣場舉辦的「潮聲回港」年終演唱會將以最高規格的維安部署，警方將增設行動派出所動員逾百名警力維安，讓市民安心參與、平安返家。

    市長謝國樑表示，對於台北市昨晚發生連續攻擊事件深表哀悼，今晚年終演唱會活動將以哀悼、關懷與安全為優先。在警政單位的專業評估下，國門廣場屬安全、開放且可控場域，市府選擇不讓恐懼決定城市節奏，而是以最高規格的維安部署守護市民，用更嚴謹的態度準備今晚的城市音樂演唱會。

    謝國樑指示警察局於活動期間加強安全維護措施，增派警力在現場周邊定點守望及機動巡邏，警察局將增設行動派出所，動員刑警大隊、保安隊及全市4個分局逾百名警力，強化現場即時防護與應變能力。

    演唱會現場會配置超過40位工作人員維護秩序，各區人員均佩戴對講機，實施分區巡查、即時回報制度，並與警方建立快速通報與處置流程，確保一旦發現可疑情形能立即處置。

    謝國樑最後強調，市府團隊已採取最高規格維安措施，全力確保活動安全，請市民與旅客安心前往，共同享受今晚的音樂演唱會。若民眾仍另有安全考量，亦可於各大平台觀看線上直播。

    基隆市政府今晚將在國門廣場舉辦「潮聲回港」年終演唱會。（基隆市政府提供）

    基隆市政府今晚將在國門廣場舉辦「潮聲回港」年終演唱會。（基隆市政府提供）

