    社會

    假的！網傳「北捷砍人兇嫌效忠紅色五星」 警將究責

    2025/12/20 09:38 記者劉慶侯／台北報導
    網路假訊息頻傳，意圖製造緊張和對立情緒。（記者劉慶侯翻攝自臉書）

    網路假訊息頻傳，意圖製造緊張和對立情緒。（記者劉慶侯翻攝自臉書）

    在男子張文昨日造成北車、北捷重大死傷案後，網路社交平台出現許多網友不實的貼文，公開指說張文早已申請加入「中華人民共和國」，還張貼上圖文以作佐證，企圖以假訊息製造社會對立和恐慌。北市警專案小組嚴正予以譴責，不排除事後進行追究刑責。

    據了解，今日有網文「Alan」的不明身份男子，在臉書上直指找到所「zhangwei511」張文在抖音的資料，指說：兇嫌加入志願役入伍前上傳的影片，滿腦子瘋狂效忠紅色五星思想，這不是中共第五縱隊什麼才是？然而台灣還有一群只會在故意帶風向什麼反對廢死！栽贓給賴清德。

    他還發文說：對方是「中華人民共和國」的「中國人」，2016年申請入籍「中華人民共和國」，其母親是實實在在的「中華人民共和國」的中國人，就是所謂的「中國配偶」。

    由於「Alan」還張貼上許多穿著軍裝的男子照片，讓許多不明所以的網友，誤以為對方說的有憑有據，紛紛在留言區留言，也一度造成瘋傳。

    但根據台北市警方調查，也早就發現這名男子的發言為不實，因此將對方網路資料進行存證，將在全案告一段落後進行偵辦究責。

