獨家》警破譯張文雲端資料 想模仿當年鄭捷北捷隨機殺人

警破譯連續攻擊案主嫌張文雲端資料，想模仿當年鄭捷北捷隨機殺人。（本報合成照）

台北市警專案小組目前初步成功破譯張文存在雲端上的「作案計劃書」，他是想模仿當年鄭捷在台北捷運板南線車廂內持刀隨機攻擊乘客的模式，所以也選定在北捷板南線的M7出入口啟動屬於他自己的「隨機殺人模式」。

目前，警方仍是無法查出他的作案真實動機，初步認為他是「模仿犯」。想利用鄭捷的作案方式引起社會注意和驚恐。

警方表示，查獲的張文筆記型電腦已被對方焚毀，警方只得暫時先朝對方存在雲端上的內容進行調查，意外發現對方曾有大量瀏覽和紀錄有關「北捷鄭捷的隨機殺人案件」資訊。

警方調查，北捷運隨機殺人事件發生於2014年5月21日下午，兇嫌鄭捷於16時22分至16時26分在北捷運板南線的龍山寺站和江子翠站之間的列車車廂內行兇，隨後於江子翠站遭員警和民眾制伏。當時造成4人死亡，22人受傷。

張文於是在10月份開始計畫，自行學習汽油彈準備用來縱火之用。由他本來就是生存遊戲的玩家，所以再購買煙霧彈，作為輔助使用造成恐慌，便於他作案和逃竄。長柄刀械則是他用來隨機攻擊阻擋他和他看不順眼的民眾。

張文疑似也有修改鄭捷的隨機殺人模式，並未完全模仿。因他認為鄭捷在捷運的封閉式車廂內作案，根本無法逃逸，等於是自尋死路，所以他才選擇在北車外、中山捷運站外作案，不僅方便趁亂逃逸，也代表他還是有求生的意念。

在警方目前解析他的「作案計畫書」內容百分之90以上，都符合他昨日行動的軌跡和作案模式。只是沒想到後來被警方追捕至南京誠品大樓頂端，無法逃逸只得選擇輕生。（11:09更新）

