57歲余男第一時間擋殺人犯張文 民眾自發前往M7出入口獻花、卡片

北車M7出入口處許多民眾獻花哀悼。（記者甘孟霖攝）

台北車站、中山商圈昨（19日）發生隨機殺人，在台北車站第一時間阻擋嫌犯不幸被刺殺身亡的余男，急公好義精神令人動容。今上午起，許多民眾自發前往案發地M7出入口獻花、卡片。

昨日事件發生後，台北市長蔣萬安即刻宣布在各捷運站點加派警力，今也召開跨局處維安應變小組會議，全台北市戒備升級；今走訪各車站節點，可見員警全副武裝持步槍戒備。

今上午起，也陸續有民眾前往台北車站、中山商圈為死者獻上鮮花哀悼。

一名來自新竹的傅姓高中生表示，自己是應屆考生，今天是來台北走訪看看學校，剛好昨日發生這樣的社會案件，於是特地繞路過來，寫下一封信、奉上一瓶茶，向余姓男子致意。紙條寫下「感謝你的見義勇為，昨天你的英勇事蹟已經被全台人民所見......喝口茶，休息一下吧！英雄辛苦了！R.I.P」

旅客林小姐說，今天感覺台北車站人潮差不多，這次事件讓人回想起過去發生的鄭捷事件，可能短時間內搭捷運都會比較小心；一名陳姓學生表示，之前通勤搭車都會補眠，近期發生這件事搭大眾運輸都會怕怕的，不太敢睡覺。

新竹傅姓高中生北上寫卡片致敬57歲余男。（記者甘孟霖攝）

捷運站員警全副武裝。（記者方賓照攝）

