北捷爆丟煙霧彈砍人事件、路人以為拍片演習 林志潔：全民加強危機意識

台北捷運發生通緝犯張文放煙霧彈砍人的嚴重事件，當時不少路人以為拍片或演習，陽明交大法律學者林志潔認為應全民加強危機意識降低風險，也請國人再多看幾次國防部發送的小橘書。（記者洪美秀攝）

台北市捷運及台北車站爆發妨害兵役通緝犯張文投煙霧彈及持刀砍人的攻擊事件，釀成4死多傷，其中張文遭圍捕時也墜樓身亡。事件發生後，網路上不少人傳當時張文丟煙霧彈的影片，周邊民眾幾乎以為是拍片或演習，沒想到歹徒及恐怖事件就在身邊。陽明交大法律學者林志潔稱，此事件提醒國人，要有正確的安全指引，才能提高警覺，降低生活風險與危機處理。

林志潔也提醒國人，拿出國防部發送到家戶的台灣全民安全指引的小橘書「當危機來臨時」再多看幾次，包括如何自救與互救，甚至在不同危險狀況時要如何自我保護等，生活中存在許多不確定性的風險，這本安全指引可降低風險與做為危機處理的重要提醒。

林志潔提到，看到媒體及網路轉播，當歹徒在路中央以表演式的動作施放煙霧彈時，周遭民眾竟沒有太大反應，甚至出現圍觀群眾，或許民眾可能誤以為是拍片或演習。而台灣一直是治安很好的國家，但不能因此放鬆警惕。也提醒大家，若遇到這種突發式攻擊行為，若對方手持武器或我方寡不敵眾，要立刻避難，逼不得已才要和歹徒正面硬槓，但硬槓的目的是爭取機會逃生，站著看歹徒施暴實在太危險。

她也提醒國人近期盡量不要去人多的地方，走路要觀察周圍，不要帶耳機或滑手機，提高警覺，小心謹慎。

