    首頁 > 社會

    獨家》北捷連續攻擊「生命化為血紅流失…」 網友目擊文盡顯震撼無奈

    2025/12/20 11:33 記者徐聖倫／新北報導
    網友「小六」的發文盡顯震撼與無奈。（記者徐聖倫翻攝自threads）

    昨晚間台北車站、捷運中山站爆隨機攻擊事件，各大社群出現不少目擊文章，其中有網友表示自己與朋友當下就在中山站4號出口，在人潮騷亂中逃往高處，但往下一望，看到中山站其中一名受害者大量失血，救護人員不斷施救，卻也止不住生命流逝，「一個人的生命，在我眼前一點一點化為血紅流失……」。

    網名「小六」的網友是cosplay愛好者，昨晚間他和朋友在中山站4號出口旁座位區準備度過美好的星期五晚上，但意外就在他的眼前發生。

    小六在threads上發文表示，起初人潮開始騷動，本還以為是有人捕捉到野生明星，豈料一句喊聲劃破嘈雜大街，一位大哥高呼「跑！快跑！旁邊有人持刀！」小六與朋友抓了隨身物品扭頭往座位區後方高台奔去，回頭往下一望，更絕望的一幕在他眼前發生。

    當時煙霧尚未散盡，警笛聲此起彼落，大量員警、消防人員在短時間內到場，1名男子被團團圍住，地板上一大灘血跡還在擴大，眾人不斷CPR，輔以AED施救，但面對逝去的生命施救顯得如此無力。

    小六在發文中嘆道「一個人的生命，在我眼前一點一點化為血紅流失……」至今仍無法平息情緒。文末，小六略帶無奈表示，只希望一切都能安好。

