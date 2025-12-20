為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    假日陪兒子打籃球 兒子半途跑去找同學打棒球被阿爸揍

    2025/12/20 09:38 記者黃佳琳／高雄報導
    李姓男子放假陪兒子打籃球被兒子放鳥，情緒失控揍兒子一頓被媽媽提告。示意圖非當事球場（資料照）

    李姓男子放假陪兒子打籃球被兒子放鳥，情緒失控揍兒子一頓被媽媽提告。示意圖非當事球場（資料照）

    李姓男子假日陪兒子到學校籃球場打球，打到一半時，兒子突然跑掉說要去找同學玩樂樂棒球，李男被兒子放鳥情緒失控，竟在校園裡揍了兒子一頓，媽媽看到兒子帶傷回家報警驗傷提告後，李男被依成年人故意對兒童犯傷害罪判拘役30日，不得易科罰金。

    判決指出，今年3月8日下午4點多，李男和兒子到鳳山區某國小籃球場打球，父子倆在球場拚鬥一陣子後，兒子突然從球場跑掉，說要去找同學玩樂樂棒球，接著就跑到學校圍牆處觀察是否有同學到場。

    李男叫兒子回來，兒子不聽，李男氣炸，衝到兒子身後，一把將他拉住，接著開始狂揍兒子，揍完後，直接把兒子拉回家；小朋友回家後，媽媽看到兒子臉部紅腫，追問發生什麼事，得知兒子為了一點小事被李男呼巴掌、壓地磨擦，也爆氣帶著兒子去醫院驗傷，並報警提告。

    高雄地方法院審理時，李男坦承有出手教訓兒子，但辯稱是兒子不服管教，還拿籃球丟他，他身為父親有義務管教小孩，不是故意出手傷人；但法官綜合相關事證後，認為李男管教過當，因此依成年人故意對兒童犯傷害罪判他拘役30日，不得易科罰金，可上訴。

