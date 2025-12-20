為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北捷連續攻擊事件釀4死11傷 2人仍在加護病房

    2025/12/20 08:37 記者邱芷柔／台北報導
    衛福部今（20日）公布最新傷病患收治情形，截至上午6時25分，事件共造成15人送醫，包括兇嫌在內已4人不治，其餘11人傷，目前仍有6人留院治療，包括2人在加護病房觀察。（記者邱芷柔攝）

    27歲的嫌犯張文昨在捷運台北車站及中山站連續無差別攻擊案震驚全台，衛生福利部今（20日）公布最新傷病患收治情形，截至上午6時25分，事件共造成15人送醫，包括兇嫌在內已4人不治，其餘11人傷，目前仍有6人留院治療，包括2人在加護病房觀察。

    衛福部表示，北捷煙霧彈事件發生後，第一時間透過台北區緊急醫療應變中心（EOC, Emergency Operation Center）協調各急救責任醫院，全力協助快速安置病患並提供必要醫療照護。

    衛福部統計，截至12月20日上午6時25分，事件共造成15名傷病患送醫，分別收治於台北市與新北市共10家醫院。

    收治醫院包括台大醫院、台北馬偕醫院、台北國泰醫院、新光醫院各2人，另三軍總醫院、三總松山分院、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院及輔大醫院各收治1人。

    衛福部指出，送醫傷病患中已有4人不治，其餘11人仍持續接受醫療照護，目前6人留院，包括加護病房2人、一般病房3人及急診留觀1人。

