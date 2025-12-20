為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北捷連續攻擊釀4死 好過日︰需加強全民民防應對恐攻

    2025/12/20 08:54 記者王榮祥／高雄報導
    好過日指出，應對恐攻基本框架，其實都包含在今年政府發放的全民防災手冊內。（記者王榮祥攝）

    北捷昨發生連續攻擊造成嚴重傷亡。臉書社群高雄好過日引述外國應對恐攻作法，認為台灣應投入更多資源在提升全民民防能力上，全國需團結一致，不能再拖了！

    好過日小編指出，許多曾發生恐攻的國家，都已透過防災手冊或政府官方管道，推播簡要的指引，並透過持續宣導、教育、訓練，把防災納入全民意識中。

    好過日提及，面對恐怖攻擊，各國基本都制定容易記憶的短口訣，例如英國（反恐警政／ProtectUK）、瑞典（MSB）RUN – HIDE – TELL（逃／躲／報）、美國（Ready／FBI／CISA）：Run – Hide – Fight（逃（包含報）／躲／戰，戰為最後手段）

    各國都把先「離開現場」放在首要，若逃不了就「封閉與降噪」，延遲與阻斷攻擊者接觸，在安全時需要「盡快正確通報」，至於「戰/抵抗」作為「最後手段」。

    已發生恐攻後，需要的則是「減害」，包含立即救命與避免擴大，並且「不要擴散未證實消息」，例如瑞典的危機資訊體系會持續公布威脅評估與指引，讓民眾能依循權威管道行動。

    事件後的心理支持，例如應用在災難精神醫學的心理急救中，提供正確資訊連結就是心理韌性的一部分，而在更遠來看，則需要把「復原」視為防災的一部分。

    好過日指出，以上基本框架，其實都包含在今年政府發放的全民防災手冊內（止血/急救/正確資訊），這也是應對任何災難，民眾應建立的「反射反應」，在充滿不確定當下，台灣真的要投入更多資源在提升全民民防能力上，全國需要團結一致，不能再拖了！

    好過日引述外國應對恐攻作法，呼籲台灣應加強全民民防。（記者王榮祥翻攝）

