3大法官癱瘓憲法法庭 前高分院院長黃瑞華：應送自律、追究責任

憲法法庭今天宣判「憲法訴訟法修正案」違憲，即日起失效。（記者楊心慧攝）

立法院國民黨、民眾黨立委去年聯手強勢三讀通過「憲法訴訟法修正案」，導致憲法法庭空轉一年，憲法法庭今宣判憲訴法修正案違憲，即日起失效，讓憲法法庭得以復活。擔任法官40年、已退休前台南高分院院長黃瑞華受訪表示，三位拒絕評議的大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美，癱瘓憲法法庭已違反法官倫理，應送自律處理，甚至應進一步被追究責任。

黃瑞華指出，她贊成五位大法官的意見，並質疑三名拒絕評議的大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美阻止憲法法庭運作，若此種做法被允許，未來任何法官都可以用「不出席」來決定案件能否審理，甚至用「不出席」來左右結論，整個審判制度將會瓦解，她認為有不同意見可以表達，但不能癱瘓制度。

黃瑞華說明，過往對「現有總額」的計算，通常以實際參與討論、作成決定的員額為準，依法迴避者不計入門檻。若拒絕出席者仍被計入總額，將使任何成員只要不出席就能卡死程序，形同以消極手段癱瘓憲法審判，後果不僅波及權力分立案件，也將使大量人民權利救濟案件長期積壓，動搖憲政運作。

黃瑞華強調，如果3位大法官不參與評議、沒進到程序中互相討論、說服，就直接用「不出席」卡住運作，本質上就是拒絕審判，若他們認為法律有效、應受拘束，也應進入程序，讓8位大法官完成討論、形成多數意見後再主張立場，而非癱瘓憲法法庭，每個月照領30幾萬薪水，其作法已違反法官倫理，也違反大法官應盡的職務義務，除送自律處理外，甚至應進一步被追究責任。

