以法律阻止大法官行使職權違憲!憲訴法修正案失效 5大法官決議曝光

大法官認為憲訴法修正案失效理由表。（記者楊心慧製表）

立法院去年10月三讀通過憲法訴訟法修正案，規定參與評議大法官的人數不得低於10人，宣告同意違憲的人數不得低於9人，使得憲法法庭空轉一年；憲法法庭今宣判，憲訴法修正案違憲，即日起失效；憲法法庭針對修正案失效也逐條說明其理由，包含限制評議的大法官人數、參與與同意人數的規定，全都嚴重影響大法官職權的行使、違反權力分立原則。

總統賴清德兩波各提名7名大法官人選，全遭立院藍白封殺，目前大法官僅有8人，從去年10月28日宣判的「113憲判字11號」判決的擬制遺產課稅案至今，已逾一年未做出任何判決。

請繼續往下閱讀...

憲法法庭今天宣布114年憲判字第一號針對「憲法訴訟法修正案」之案件判決，本件憲法法庭由大法官呂太郎、謝銘洋、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥組成、評議，但有三名大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美認為未合法組成的憲法法庭無效。

憲法法庭今下午宣布，憲法訴訟法修正案立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，即日起失效；中華民國今年1月23日修正公布前的憲訴法第95條規定將繼續適用。

憲法法庭認為，立法者不得以法律阻止或妨礙大法官行使職權，否則該法律即牴觸憲法而無效，即便大法官有應迴避的原因，而不得參與審判，若因迴避致全體大法官不得行使職權者仍不得以迴避為由拒絕審判，當然更不能因部分大法官持續拒絕參加評議的事實，致其他大法官行使憲法職權受阻止或妨礙，否則即屬憲法審判的拒絕，因此拒絕評議的三位大法官，由現有總額中扣除之。

憲法法庭書記廳廳長許碧惠今於記者會表示，憲法及憲法增修條文出於權力分立與權力制衡的考量，就大法官應如何行使職權保持沉默的態度，未規定應依據法律為之，使大法官可以不受黨派或政治影響，獨立、客觀宣示憲法內涵，假如憲訴法導致大法官行使職權被封鎖、阻礙，或不能妥適宣示憲法內涵，即屬違背憲法意旨，大法官不應受其拘束。

許碧惠說明，大法官是憲法為維護自身最高性而設置的憲法機關，不可一日中斷，在大法官缺額的繼任人選產生以前，更應透過憲法解釋或法律規定，使大法官職權正常運行；若致全體大法官不得行使職權，仍不得以迴避為由拒絕審判，否則將癱瘓釋憲制度，形同大法官拒絕行使憲法上的職權。

憲法法庭認為，「憲法訴訟法」修正草案是立委翁曉玲等所提修正案，二讀會逐條討論時，由民眾黨黨團提出的再修正動議，但內容與修正案完全不同，外界無法知悉草案內容，也未附具立法理由，提案者也未為說明或答辯，其他立委無法知道修正緣由及修正後影響，無時間徵詢主管機關意見，明顯不符公開透明原則。

另外，立法過程中，不同政黨有明顯不同的立場，可知三讀程序沒有採無異議方式通過的餘地，應將全案提付表決，以確定立法院最終意見，但主席於詢問有無文字修正後，即間不容髮宣示作成決議，立法程序亦有瑕疵。

憲法法庭今宣判「憲法訴訟法修正案」違憲，即日起失效。（記者楊心慧攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法