難掩屍臭將5月男嬰棄屍後搬家 父母涉殺人重嫌遭聲押禁見

5個月男嬰遭棄大排，檢警今天相驗解剖，認死亡多日且傷勢不明，台南地檢署聲請羈押禁見方男、凌女。（記者王捷攝）

5個月大的方姓男嬰死亡，疑因屍臭難掩蓋，父母將嬰屍如垃圾般丟進大排後搬家，台南地檢署認為男嬰父親及同住凌姓母親嫌疑重大，今天晚間向台南地方法院聲請羈押並請求禁見。

社會局10月30日把方童失蹤一事通報給台南婦幼隊，強調方姓父親、凌姓母親是高風險家庭，但婦幼隊沒有以車牌辨識系統積極找人，只函文通知方男戶籍地分局，直到12月18日晚上10時許，才以車牌辨識找到人，通報永康警分局線上攔查方男，婦幼隊報請南檢指揮，檢方才就男嬰死亡經過、接觸人員與相關跡證展開偵查。

檢察官今上午率同法醫到台南市立殯儀館相驗，下午再行解剖。檢方初步認定男嬰已死亡多日，身上有多處不明傷勢，但確切死因仍須等待法醫解剖鑑定報告，並結合其他事證比對後才能確認。男嬰的死亡時間是否在婦幼隊找人的10月30日到12月18日？檢方表示目前無法斷定。

檢方訊問後認為方男、凌女涉犯殺人罪、兒童及少年福利與權益保障法，依兒少法規定，成年人故意對兒童或少年犯罪者得加重其刑至2分之1。檢察官並指出，本案除罪嫌重大外，也評估2人有勾串共犯及逃亡疑慮，向台南地院聲請羈押，並一併聲請禁見。

