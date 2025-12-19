陳其邁下令 大眾運輸報案列最優先派遣案件

北捷發生丟煙霧彈隨機砍人，高雄警方嚴陣以待。（市府提供）

台北車站和捷運中山站今（19日）晚發生駭人聽聞的丟煙霧彈、揮刀砍人事件，造成多人受傷及命危因應今晚臺北捷運發生的事件；高雄市長陳其邁下令，為防範「模仿效應」，大眾運輸系統的報案，列為最優先派遣案件。

陳其邁表示，為防範「模仿效應」及確保高雄市大眾運輸及市民安全，警察局已通報所屬各分局及相關大隊，全面提升轄內維安勤務。

請繼續往下閱讀...

陳其邁說，警方將強化預防及應變措施，警察局轄區分局、刑事警察大隊、交通警察大隊、保安大隊及捷運警察隊，也針對本轄捷運、輕軌系統，落實執行強化勤務作為，包括提升見警率，於尖峰時段及人潮密集地車站大廳、月台、出入口，增派警力執行高密度巡邏與守望勤務，提高見警率以產生嚇阻作用，並請刑事警察大隊科偵隊加強網路巡邏。

此外，警方將強化場站聯防，陳其邁已責成轄區分局，主動聯繫各大眾運輸場站管理單位（如高捷公司、台鐵站方），督促強化巡視密度，如發現有可疑人士加強辨識，一旦發現狀況，立即通報警方處理。

陳其邁也要求勤務指揮中心（110），對於大眾運輸系統的報案，列為最優先派遣案件。並預置線上巡邏警力及快速打擊部隊於重點交通樞紐周邊，盼於最短時間內抵達現場，防止事態擴大，並調度警力立即查緝及保全現場跡證。

高雄市警方在捷運站加強警戒。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法