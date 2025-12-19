為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    陳其邁下令 大眾運輸報案列最優先派遣案件

    2025/12/19 21:31 記者葛祐豪／高雄報導
    北捷發生丟煙霧彈隨機砍人，高雄警方嚴陣以待。（市府提供）

    北捷發生丟煙霧彈隨機砍人，高雄警方嚴陣以待。（市府提供）

    台北車站和捷運中山站今（19日）晚發生駭人聽聞的丟煙霧彈、揮刀砍人事件，造成多人受傷及命危因應今晚臺北捷運發生的事件；高雄市長陳其邁下令，為防範「模仿效應」，大眾運輸系統的報案，列為最優先派遣案件。

    陳其邁表示，為防範「模仿效應」及確保高雄市大眾運輸及市民安全，警察局已通報所屬各分局及相關大隊，全面提升轄內維安勤務。

    陳其邁說，警方將強化預防及應變措施，警察局轄區分局、刑事警察大隊、交通警察大隊、保安大隊及捷運警察隊，也針對本轄捷運、輕軌系統，落實執行強化勤務作為，包括提升見警率，於尖峰時段及人潮密集地車站大廳、月台、出入口，增派警力執行高密度巡邏與守望勤務，提高見警率以產生嚇阻作用，並請刑事警察大隊科偵隊加強網路巡邏。

    此外，警方將強化場站聯防，陳其邁已責成轄區分局，主動聯繫各大眾運輸場站管理單位（如高捷公司、台鐵站方），督促強化巡視密度，如發現有可疑人士加強辨識，一旦發現狀況，立即通報警方處理。

    陳其邁也要求勤務指揮中心（110），對於大眾運輸系統的報案，列為最優先派遣案件。並預置線上巡邏警力及快速打擊部隊於重點交通樞紐周邊，盼於最短時間內抵達現場，防止事態擴大，並調度警力立即查緝及保全現場跡證。

    高雄市警方在捷運站加強警戒。（市府提供）

    高雄市警方在捷運站加強警戒。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播