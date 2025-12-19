5月大嬰屍丟大排！南檢相驗追查 殯葬業者曝「全身發黑」如垃圾

永康5個月男嬰失聯逾月，警方突破心防由父母供出棄屍新市大排，黑袋泡水全身發黑，男嬰母親今天到殯儀館。（民眾提供）

永康區5個月大男嬰棄屍案，昨晚警方在新市大排水溝尋獲遺體，因長時間泡水與垃圾混雜，外觀幾乎全身發黑與垃圾一般，外觀難辨，台南地檢署今相驗追查。

南市社會局發現，男嬰出生後未依正常時序施打疫苗，社會局接獲衛生局通報後查訪，發現家庭經濟狀況不佳，列入脆弱家庭並由社工定期訪視。原本訪視一度正常，但今年10月家庭突然失聯，社工多次聯絡未果，遂通報警政系統協尋，協尋期間始終未再見到男嬰。

警方指出，通報後協尋逾個月，昨18日晚間永康分局透過追查先找到男嬰父母，但現場僅見父母未見男嬰。警方持續釐清後突破2人心防，2人坦承男嬰已死亡，並供出棄置地點，警方隨即在新市大排水溝內尋獲以黑色垃圾袋包裹的遺體。

檢方今19日上午在台南市立殯儀館相驗男嬰遺體，男嬰生母也到場。生母一度面無表情、神情呆滯，社工上前陪伴並交談後，她才流下眼淚，後續將由檢警依相驗結果釐清相關經過。

殯葬業者說，男嬰遺體被丟在大排水溝下方，浸在水裡並與其他垃圾擺在一起，疑因時間過久外觀發黑成一團不明物，若未特別說明恐被當成一般垃圾。業者也說，近日雨勢不大，才讓這袋幾乎全身黑的遺體在搜尋時被發現。警方表示，全案由台南地檢署指揮偵辦，死亡原因與棄置過程仍待調查。

