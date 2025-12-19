為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    5月大嬰屍丟大排！南檢相驗追查 殯葬業者曝「全身發黑」如垃圾

    2025/12/19 14:17 記者王捷／台南報導
    永康5個月男嬰失聯逾月，警方突破心防由父母供出棄屍新市大排，黑袋泡水全身發黑，男嬰母親今天到殯儀館。（民眾提供）

    永康5個月男嬰失聯逾月，警方突破心防由父母供出棄屍新市大排，黑袋泡水全身發黑，男嬰母親今天到殯儀館。（民眾提供）

    永康區5個月大男嬰棄屍案，昨晚警方在新市大排水溝尋獲遺體，因長時間泡水與垃圾混雜，外觀幾乎全身發黑與垃圾一般，外觀難辨，台南地檢署今相驗追查。

    南市社會局發現，男嬰出生後未依正常時序施打疫苗，社會局接獲衛生局通報後查訪，發現家庭經濟狀況不佳，列入脆弱家庭並由社工定期訪視。原本訪視一度正常，但今年10月家庭突然失聯，社工多次聯絡未果，遂通報警政系統協尋，協尋期間始終未再見到男嬰。

    警方指出，通報後協尋逾個月，昨18日晚間永康分局透過追查先找到男嬰父母，但現場僅見父母未見男嬰。警方持續釐清後突破2人心防，2人坦承男嬰已死亡，並供出棄置地點，警方隨即在新市大排水溝內尋獲以黑色垃圾袋包裹的遺體。

    檢方今19日上午在台南市立殯儀館相驗男嬰遺體，男嬰生母也到場。生母一度面無表情、神情呆滯，社工上前陪伴並交談後，她才流下眼淚，後續將由檢警依相驗結果釐清相關經過。

    殯葬業者說，男嬰遺體被丟在大排水溝下方，浸在水裡並與其他垃圾擺在一起，疑因時間過久外觀發黑成一團不明物，若未特別說明恐被當成一般垃圾。業者也說，近日雨勢不大，才讓這袋幾乎全身黑的遺體在搜尋時被發現。警方表示，全案由台南地檢署指揮偵辦，死亡原因與棄置過程仍待調查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播