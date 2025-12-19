期待落空！馬太鞍溪洪災挖到骨頭證實非人骨 失聯者女兒哭了：爸媽快回家

馬太鞍堰塞湖至今將近三個月，光復鄉佛祖街災區被埋在深達一樓高的泥土中，失蹤者家屬手在怪手旁殷殷等候找到家人，但現場就如大海撈針。（民眾提供）

馬太鞍溪堰塞湖洪災造成19死5失蹤，其中住在中學街的林姓夫妻檔，當天下午疑似佛祖街的田地務農後被洪水沖走，迄今仍無法找到，老夫妻的兒女災後3個月來持續以怪手開挖，15日挖到疑似人骨，惜化驗後確認非人類骨骸，女兒聽到消息後又忍不住落淚，頻呼「爸媽快回家，我們等你」！

馬太鞍洪災後最初是消防局及各縣市支援搜救隊搜救，隨著官方隊伍離開只剩民間熱心志工募款挖掘，1個月前陸續退出，後來在縣議員協助下才爭取到縣府支援120型的怪手幫忙開挖。

林姓夫妻檔的兒子說，他在這邊已挖了快1個月，挖到現在位置後15日發現一截骨頭，擴大又挖到媽媽的旅行包、衣服，立刻送交化驗！

15日現場傳來消息「挖到一截骨頭」，讓家屬重燃希望。鳳林警分局表示，15日接到家屬報案，在佛祖街現場挖到一截疑似人骨，經報請花蓮地檢署進行化驗，18日化驗結果出爐，證實是動物骨骸，已排除是失蹤者所有。

林姓夫妻檔女兒遠嫁桃園，碰到如此大的災情日子仍得要過下去。女兒說，他們不確定爸媽在23日那天的穿著，15日他收到哥哥傳來一張照片是挖到的一截骨頭，送去給警方化驗，因為隔天又挖到包包、一些衣服褲子，他請哥哥幫忙洗乾淨後拍照片給她看，她一看到就認出是媽媽的東西，連孫女看到都說「這是阿嬤的衣服」，忍不住喊話「我們在等你們，趕快回家」！

女兒也說，佛祖街這邊本來是整片的農地，災後卻完全變了樣，被埋在深達一層樓的泥土中，現場怪手再怎麼努力都如同大海撈針，她一邊流淚一邊說：「我們真的等好久好久了」！她說，現在唯一的安慰是至少有找到一些屬於爸媽的物品，但土這麼深，縣長夫婦之前也承諾會幫她，要給300型的挖土機，但現在只有120型，至少支援更大台的挖土機「哪怕是找不到，但政府要有心」。

馬太鞍堰塞湖失蹤林姓夫妻檔，他們的兒子不放棄，已經在災區現場挖了快一個月。（民眾提供）

現場挖到疑似人骨。（民眾提供）

現場挖到疑似人骨，警方到場採驗。（警方提供）

現場挖到的包包和褲子，家屬認為就是父母親穿過用過的物品。（民眾提供）

現場挖到的褲子，家屬認為就是父母親穿過用過的物品。（民眾提供）

