    首頁 > 政治

    憲訴法修正案違憲失效 始作俑者翁曉玲等23名立委名單曝光

    2025/12/19 17:02 記者李文馨／台北報導
    行政院針對「憲法訴訟法修法案」提出覆議，立法院國民黨團、民眾黨團今年1月10日挾人數優勢，以62票對51票否決覆議案。（資料照，記者李文馨攝）

    憲法法庭今天做出114年憲判字第1號判決，「憲法訴訟法」修法立法程序有明顯重大瑕疵，且違反憲法權力分立原則牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。回顧該案修法歷程，藍白立委去年底挾人數優勢，輾壓通過「憲法訴訟法」等爭議三法，行政院今年曾對該法提出覆議，當時有90位法律學者曾發布聯合聲明，盼各黨團從善如流、通過覆議，不過仍遭藍白聯手輾壓。

    當初提出「憲訴法」評議門檻加嚴修法的提案人為國民黨立委翁曉玲，連署人包括鄭天財、楊瓊瓔、羅智強、林德福、賴士葆、牛煦庭、徐欣瑩、涂權吉、馬文君、顏寬恒、吳宗憲、陳超明（無）、王育敏、羅明才、盧縣一、黃建賓、鄭正鈐、黃仁、蘇清泉、林倩綺、王鴻薇、陳菁徽。上述立委堪稱是這部爭議修法的始作俑者。

    國民黨立委當時為確保院會通過這項爭議法案，自去年12月17日起便在議場前搭起帳篷，輪班守門。民進黨立委19日晚間「破窗」突襲，成功佔領主席台。20日清晨，藍綠雙方在議場爆發數波激烈衝突，國民黨立委最終奪回主席台。為防止議事再度癱瘓，所有議案皆採舉手表決方式進行，藍委則築起人牆、護住輪流主持議事的韓國瑜、江啟臣，確保議事不受干擾。

    排除議事杯葛後，藍白首先通過「選罷法修正案」，該法明定罷免提議人與連署人名冊，必須附上身分證正反面影本，被視為大幅提高罷免門檻；「憲訴法修正案」則提高憲法法庭做出違憲宣告的門檻，規定參與評議的大法官人數不得低於10人，且同意違憲宣告的大法官人數須達9人以上。隨後，藍白挑燈夜戰「財劃法修正案」，但在最後一刻才提出要表決的修法條文本版，引發民進黨立委痛批修法草率。

