    玩大冒險輸了？ 彰化男子青蛙跳過馬路 還「倒退嚕」行走

    2025/12/19 15:10 記者湯世名／彰化報導
    昨天在彰化市又出現1名男子在馬路中央蛙跳行進。（圖由警方提供）

    昨天在彰化市又出現1名男子在馬路中央蛙跳行進。（圖由警方提供）

    彰化市繼日前出現男子青蛙跳過馬路的離奇事件後，昨天（18日）在彰化市街頭再度出現1名男子在馬路中央青蛙跳，甚至「倒退嚕」行走，往來車輛紛紛閃避，駕駛看傻眼，影片被PO網引發網友幹譙「是誰把青蛙放在路上」，還有人說「是玩大冒險輸了？」彰化警分局則表示男子行為可處500元罰鍰，將主動調閱監視器，追查該名男子身分後，予於告發，至於這兩起行為是否為同一人還要再釐清。

    昨天上午11點多在彰化市中山路、仁愛路口上演男子在路中央蛙跳行進的離奇景象，根據影片顯示，男子途中有時正常走，有時倒退走，走到馬路中央時竟蹲下來開始蛙跳，還不時起身「倒退嚕」行走；網友笑稱「他應該以為自己是一輛車」，還有人嘲諷說「我兄弟跑出來，我馬上把它關起來」。

    上月24日在彰化市旭光路也有1名男子在車水馬龍中以「青蛙跳」方式穿越道路，還在跨越雙黃線後，沿著雙黃線一路跳，整個過程被開車族行車記錄器拍下PO網路，引發熱議。

    昨天在彰化市又出現1名男子在馬路中央蛙跳及「倒退嚕」行進。（圖由警方提供）

    昨天在彰化市又出現1名男子在馬路中央蛙跳及「倒退嚕」行進。（圖由警方提供）

    上月24日1名男子青蛙跳過馬路，沿雙黃線一路跳，讓開車族看傻。（資料照）

    上月24日1名男子青蛙跳過馬路，沿雙黃線一路跳，讓開車族看傻。（資料照）

    熱門推播