    首頁 > 社會

    台南安平酒駕奪命肇事者被起底 民眾黨聲明澄清強調零容忍

    2025/12/17 07:26 記者蔡文居／台南報導
    安平16日發生一起賓士車駕駛酒駕撞死民間公司垃圾車女清潔員的重大車禍。（民眾提供）

    台南市經營多家鹽酥鴨連鎖店的鄭傳吉昨天（16日）在安平區涉嫌酒駕肇事，撞死23歲垃圾車隨車女清潔員，悲劇發生後，網友起底發現肇事者是「小草」（民眾黨支持者），店家還提供「民眾黨黨證優惠」，引起熱議。民眾黨台南市黨部深夜急發聲明強調，台灣民眾黨一向堅持酒駕零容忍，肇事者屬於外部特約商家，合作內容僅限於提供黨員優惠方案，與黨務運作、組織或人員管理無關。

    民眾黨台南市黨部聲明，他們「一直用高標準要求黨內公職與幹部，相關紀律規範從未鬆動」，對於此次交通事故造成無辜民眾不幸離世，「本黨深感哀痛與遺憾，並向逝者家屬致上最深切的哀悼與慰問，盼家屬節哀、保重身心」。

    聲明指出，此次安平車禍肇事者屬於外部特約商家，合作內容僅限於提供黨員優惠方案，與黨務運作、組織或人員管理無關，「對於事故的發生，我們深表遺憾與不捨，更不忍年輕生命的殞落被有心人士拿來作為攻擊政敵的政治操作」，請社會各界給予家屬更多體諒與空間，讓逝者安息。

    聲明表示，台灣民眾黨台南市黨部尊重司法程序，相關責任歸屬仍應由司法機關依法調查，期待真相早日釐清，勿枉勿縱。

    相關新聞請見：

    酒駕撞死女清潔員 台南鹽酥鴨老闆鄭傳吉羈押

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    民眾黨台南市黨部16日深發聲明強調，酒駕零容忍，肇事者屬於外部特約商家，與黨務運作無關。（擷取自臉書）

