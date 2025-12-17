為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    4天狂領52次！越籍逃逸外勞當車手領一次賺200元 被逮判刑

    2025/12/17 08:26 記者陳鳳麗／南投報導
    越籍逃逸移工被越籍同鄉吸收當詐騙車手，4天在南崗地區提領52次遭詐騙款，25個被害人提告，南投地院判刑15年5月，應執行2年8月，併科罰金15萬元。（記者陳鳳麗攝）

    越籍逃逸移工被越籍同鄉吸收當詐騙車手，4天在南崗地區提領52次遭詐騙款，25個被害人提告，南投地院判刑15年5月，應執行2年8月，併科罰金15萬元。（記者陳鳳麗攝）

    在南投當搬鐵工的阮姓逃逸越籍外勞，幫同為越籍移工的「阿輝」詐團成員當車手，5月間有4天連續提領52次遭詐款88萬餘元，每次酬勞200元，南投地院以「一般洗錢罪」分判7至9月徒刑，總計15年5月徒刑，應執行2年8月，併科罰金15萬元，1萬400元的不法酬勞追徵價額。

    阮姓越籍移工2021年開始逃逸，在南投等地當黑工，今年5月在南投市當搬鐵工人，被越籍詐團成員「阿輝」吸收當車手，從5月7日至11日，共有4天拿提款卡到南崗地區的便利商店提領被詐騙的款項，其中7、8日最密集，9日則次數較少，每次提領數千元、1萬多元到2萬元不等，合計提領金額88萬6000元，當次提領完就交給「阿輝」。

    阮男提領52次，1次酬勞200元，由「阿輝」給他1萬400元，經25個被害人報警，南投警方經追查鎖定阮男，阮男雖坦承當「車手」，但無法與被害人和解賠償。

    南投地院法官審酌阮男貪圖不法利益，參與加入詐欺集團擔任車手工作，嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間的信任關係，被害人25人，1罪1罰，分別判處7至9月有期徒刑，總計15年5月徒刑，應執行2年8個月，併科罰金15萬元，提領52次酬勞1萬400元追徵價款，服刑完畢驅逐出境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播