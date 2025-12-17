4天狂領52次！越籍逃逸外勞當車手領一次賺200元 被逮判刑

越籍逃逸移工被越籍同鄉吸收當詐騙車手，4天在南崗地區提領52次遭詐騙款，25個被害人提告，南投地院判刑15年5月，應執行2年8月，併科罰金15萬元。（記者陳鳳麗攝）

在南投當搬鐵工的阮姓逃逸越籍外勞，幫同為越籍移工的「阿輝」詐團成員當車手，5月間有4天連續提領52次遭詐款88萬餘元，每次酬勞200元，南投地院以「一般洗錢罪」分判7至9月徒刑，總計15年5月徒刑，應執行2年8月，併科罰金15萬元，1萬400元的不法酬勞追徵價額。

阮姓越籍移工2021年開始逃逸，在南投等地當黑工，今年5月在南投市當搬鐵工人，被越籍詐團成員「阿輝」吸收當車手，從5月7日至11日，共有4天拿提款卡到南崗地區的便利商店提領被詐騙的款項，其中7、8日最密集，9日則次數較少，每次提領數千元、1萬多元到2萬元不等，合計提領金額88萬6000元，當次提領完就交給「阿輝」。

阮男提領52次，1次酬勞200元，由「阿輝」給他1萬400元，經25個被害人報警，南投警方經追查鎖定阮男，阮男雖坦承當「車手」，但無法與被害人和解賠償。

南投地院法官審酌阮男貪圖不法利益，參與加入詐欺集團擔任車手工作，嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，破壞人際間的信任關係，被害人25人，1罪1罰，分別判處7至9月有期徒刑，總計15年5月徒刑，應執行2年8個月，併科罰金15萬元，提領52次酬勞1萬400元追徵價款，服刑完畢驅逐出境。

