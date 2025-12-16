為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    酒駕撞死女清潔員 台南鹽酥鴨老闆鄭傳吉羈押

    2025/12/16 23:05 記者王捷／台南報導
    鹽酥鴨老闆鄭傳吉酒後駕車撞死陳姓女清潔員。（民眾提供）

    鹽酥鴨老闆鄭傳吉酒後駕車撞死陳姓女清潔員。（民眾提供）

    在台南賣鹽酥鴨的鄭傳吉涉嫌酒駕，今天（16日）開賓士撞死陳姓垃圾車清潔員，台南地檢署聲請羈押，晚間台南地院裁定羈押。

    鄭傳吉16日早上8點多，在安平區慶平路酒後駕車衝撞垃圾車，造成作業中的陳姓女隨車人員致死，酒測每公升0.95毫克，事故後，鄭傳吉稱自己沒開車，有找代駕，一度惹怒在場民眾，台南地檢署以有逃亡疑慮，向台南地方法院聲請羈押。

    南院裁定指出，鄭傳吉坦承犯行，以目前的證據來看，他涉犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死，他明知喝酒會對意識能力造成不良影響，政府與媒體也反覆宣導酒後駕車危害，仍在飲酒後處於不能安全駕駛狀態駕車上路，造成交通事故並導致被害人死亡，使被害人家庭破碎。

    鄭男在案發後，仍否認自己是肇事駕駛，顯示欠缺積極坦然面對司法的心態，加上他在法院自承經濟狀況不佳，之後可能面臨重刑及高額民事賠償，有畏罪逃亡以規避追訴與審判程序的可能性滿高的，有事實確認他有逃亡的疑慮，這也是羈押的原因。

    南院衡量鄭傳吉對社會治安的危害程度，認為要是讓鄭傳吉具保、責付或限制住居等較小手段，還是不足確保程序順利進行，若不羈押將顯難續行追訴與審判，所以裁定羈押。

    另外，由於鄭傳吉的店家被肉搜，甚至附近的烤鴨店還發文澄清，他的烤鴨店不是鄭男的店，鄭男的店販售鹽酥鴨。也有網友在google地圖上，將鄭傳吉的店名改為「酒駕美食」。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

