9旬老榮民結婚3天過戶房產給小36歲妻！想討回敗訴 法官留「伏筆」

高市96歲老榮民與相差36歲的中國女子婚後第3天，即辦理房屋過戶，後因女方要求上百萬現金而翻臉，於是打官司要求歸還房產，高等法院高雄分院認為他自願贈與，判決女方勝訴。

不過，承辦法官並在判決書留有伏筆，指妻子若未盡照顧義務，配偶依法仍可以聲請撤銷贈與，把房屋拿回來。

據了解，2022年4月16日，原告阿榮（化名）當時93歲，與被告小芳（化名）結婚，並在同月19日，將位於鳳山區的大樓房屋登記給她，後來因她要求1、200萬現金，雙方鬧翻，阿榮則被小孩接回住處照料，家人始得知房產已過戶。

阿榮指出，婚後小芳曾慫恿贈與房屋被拒後，未經他同意私自辦理其印鑑證明等文件，房屋過戶登記完畢後即不知去向，要求她歸還房屋。

小芳則說，阿榮平日1人獨居、年邁需人照顧，她自2014年間起，經常前往他住處照顧。阿榮婚後自認年事已高，為讓她生活無後顧之憂，委由她辦理印鑑證明、過戶等手續，並經戶政、地政人員均曾電話聯繫他確認無誤，贈與行為過程，均依他指示辦理。

一、二審法官開庭調查，據兩造對話錄音等證據顯示，阿榮的確曾承諾婚後財產均歸小芳所有，甚至書立遺書也提及「我全部財產自願贈與妻子XXX」等，並同意小芳辦理相關贈與手續，因此判決阿榮敗訴，仍可上訴 。

