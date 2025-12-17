違停擋法院公務車 父子罵三字經嗆「沒被人打過」下場出爐

台中一對何姓父子，違停擋住法院公務車，還罵林姓司機三字經、「沒被人打過」，台中地院依恐嚇危害安全罪，判兩人30日、50日拘役，緩刑2年。（記者陳建志攝）

台中一對何姓父子，今年7月開車到台中西區台灣大道2段工作，並將車子違停在巷內，剛好台中地院林姓司機開公務車執行公務，無法通行先按喇叭，見無人移車下車拿手機拍照，何男父子不滿對他罵三字經「幹X娘」，並嗆「有沒有被人打過」、「你會被車撞死」，林男不甘被罵報警偵辦，台中地院審理時兩人坦承犯行，法官依恐嚇危害安全罪，處何子拘役30日、何父拘役50日，均宣告緩刑2年。

台中一對何姓父子，7月23日上午9點多，將1輛自小客貨車違停在西區台灣大道2段311巷內，剛好台中地院林姓司機駕駛公務車執行查封勤務行經該處，因無法通行先按喇叭示意，約10秒後見無人移車，林男再開啟公務車上的蜂鳴器，但仍無人來移車，林男遂下車拿手機欲拍攝違規事實。

此時何父見狀立即從一旁建物現身阻止，林男遶到違停車後欲繼續拍攝，何子立刻用三字經「幹X娘」辱罵林，並嗆「有沒有被人打過」，何父也接著辱罵5字經，並嗆「你爸媽死光光」、「有沒有被人打過」、「你會被車撞死」，林男不甘被罵報警偵辦。

台中地檢署偵辦時，何子坦承犯行，何父則矢口否認犯行，辯稱以為林男是詐欺集團，不過台中地院審理時，兩人都改口坦承犯行，法官審酌兩人認錯已知悔悟，因一時失慮而不慎觸法，並與林男達成和解，且已履行完畢，依恐嚇危害安全罪，判何子拘役30日、何父拘役50日，均宣告緩刑2年。

