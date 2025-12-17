為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    收了訂金就封鎖 假賣毒遇警釣魚 加重詐欺未遂判10月刑

    2025/12/17 00:42 記者王捷／台南報導
    洪姓男子在X用暗語假賣毒品，遭台北中正二分局警員釣魚，但他收到訂金3000元後封鎖警員，台南地院判刑10月。（圖為彩虹菸資料照示意圖，非新聞事件照） ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    警方網巡發現洪姓男子在X用暗語喊賣毒品，喬裝買家釣魚交易彩虹菸，結果洪男收了3000元訂金不交貨還封鎖警員。台南地方法院認定洪男加重詐欺未遂，判刑10月並沒收犯案用iPhone手機、追徵3000元。

    洪男明知自己沒有持有第三級毒品也無販售真意，去年2月起用手機登入X，以「南裝備商」後改名「當地裝備商」的暱稱，陸續貼出咖啡500需要的私、K1300、無限供應等字句，藉暗語招攬不特定網友私訊交易。

    台北警中正二分局在今年3月在網路巡邏看到洪男貼文，基於偵查犯罪目的，以「可愛狐狸」的暱稱聯繫購買。洪男回覆彩虹菸5包共65根開價6000元，要求先無卡匯款3000元，隔天再面交。員警依指示匯款後，洪男到統一超商內操作ATM領走3000元，但隔天未照約交貨，還封鎖警員。

    警方循線追查，今年4月持台北地院核發搜索票搜索洪男，並扣得iPhone等物。洪男在偵查及審理時坦承犯行，法院認為貼文、對話與提款資料等可相互印證，足以認定犯罪事實。

    洪男在X公開發文，用暗語貼出「咖啡包、彩虹菸、無限供應」等訊息，這種公開招攬不特定人的作法，符合用電子通訊、網際網路等傳播工具對公眾散布而詐欺，構成加重詐欺。但是員警是為偵查案件，喬裝買家並無實際購買毒品真意，所以在法律上不算真的有一個受害者基於錯誤意思去完成交易，詐欺取財的犯罪結果就沒有「完成」，但依然成立加重詐欺取財未遂，考量洪男坦承犯行但未自動繳回犯罪所得，不符相關減刑要件，量處10月徒刑。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

