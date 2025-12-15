為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    疑又毒駕害命！基隆男駕車衝撞10輛汽機車 3人送醫1婦人送醫不治

    2025/12/15 13:15 記者吳昇儒／基隆報導
    楊男駕駛的白色車輛，撞進前方轎車後才停下。（記者吳昇儒攝）

    楊男駕駛的白色車輛，撞進前方轎車後才停下。（記者吳昇儒攝）

    基隆市消防局今日上午11時7分接獲民眾報案指出，位於仁一路59號附近，有一輛車暴衝沿路撞進人潮，多人受傷。消防局立刻出動救護車趕往現場，並通報警方前往處理。抵達時發現一名婦人傷重無呼吸心跳，楊姓駕駛及路旁民眾受傷趕緊將3人送往醫院救治，婦人搶救後不治。警方則於現場起出電子煙彈，現已送驗，不排除有毒駕情形。

    現場共撞倒8輛機車，2輛轎車受到波及，因撞擊力道猛烈，現場汽、機車碎片四散，還傳出陣陣的汽油味。而肇事者的車輛撞到凹陷，嚴重變形。

    警方初步調查，肇事司機先撞擊路旁車輛後，又向前衝撞，共有3、4輛機車受到波及。一名婦人疑似要前往前方蔬果店採買，卻被迎面撞上，就連一旁的機車騎士也遭到撞擊。

    救護人員抵達時，老婦人失去生命跡象與駕駛及受到波及騎士一併送往醫院救治，老婦人的情況並不樂觀，經搶救後仍不治。

    鑑識人員目前已趕赴現場採證，據悉第一時間有搜出吸食用煙彈，警方為求慎重，目前已送往檢驗，是否為喪屍煙彈。

    一名老翁聽聞消息後，擔心自己林姓老伴被撞，到場頻頻向警方表示，妻子說要外出買菜，迄今未歸，且手機都沒回。警方目前已依照其提供資料，協助查詢死者是否為林婦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    路旁車輛被撞凹陷。（記者吳昇儒攝）

    路旁車輛被撞凹陷。（記者吳昇儒攝）

    鑑識人員進行採證。（記者吳昇儒攝）

    鑑識人員進行採證。（記者吳昇儒攝）

