為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    涉黃國昌狗仔集團案 前中央社記者謝幸恩遭約談後發聲明了

    2025/12/12 18:59 記者王定傳／台北報導
    前中央社記者謝幸恩。（資料照）

    前中央社記者謝幸恩。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌被爆，涉透過前中央社記者謝幸恩召集、指揮「狗仔集團」跟拍政敵，謝女還被爆化名「蕭依依」在網路媒體兼差，遭告發違反國安法、刑法妨害秘密及背信等罪嫌。台北地檢署獲報，指揮調查局蒐證，傳訊多名狗仔，昨天首度指揮調查局以被告身分約談謝幸恩，經歷5個多小時複訊後請回，謝幸恩今天發表聲明，「我沒有逾越法律界線」，並說，「檢方卻一再追問政治關聯」、「司法與政治為了追殺黃國昌，真的值得傷害這麼多人嗎？」

    以下為謝幸恩的聲明：

    昨天的經歷，我希望親自向大家說明。

    在訊問過程中，我聽見這些話，因偵查不公開不便說，然而，這段期間，我反覆生病，身心狀況一直不太好。

    昨天的訊問中，我因為身體極度不適，多次提出休息或暫停訊問。直到最後，檢察官似乎得到了他想要的方向，接著提出ㄧ些要求。

    我拒絕了。
    我沒有配合，因為那些要求與本案沒有任何關係。
    我沒有逾越法律界線，檢方卻一再追問政治關聯。

    回到家後，我幾乎整夜未眠。
    我只是一個做自己工作的人，卻在這場無端的追逐中被推向前線。

    我反覆問自己：
    司法與政治為了追殺黃國昌，真的值得傷害這麼多人嗎？

    最後，我要向昨天在現場的媒體前輩們說聲謝謝。
    你們的鼓勵我都聽見了，只是當時無法回應，深感抱歉。
    也謝謝所有在外面等待許久的同業，讓你們辛苦了。

    謝謝大家願意聽我說這段話。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播