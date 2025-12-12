涉黃國昌狗仔集團案 前中央社記者謝幸恩遭約談後發聲明了

前中央社記者謝幸恩。（資料照）

民眾黨主席黃國昌被爆，涉透過前中央社記者謝幸恩召集、指揮「狗仔集團」跟拍政敵，謝女還被爆化名「蕭依依」在網路媒體兼差，遭告發違反國安法、刑法妨害秘密及背信等罪嫌。台北地檢署獲報，指揮調查局蒐證，傳訊多名狗仔，昨天首度指揮調查局以被告身分約談謝幸恩，經歷5個多小時複訊後請回，謝幸恩今天發表聲明，「我沒有逾越法律界線」，並說，「檢方卻一再追問政治關聯」、「司法與政治為了追殺黃國昌，真的值得傷害這麼多人嗎？」

以下為謝幸恩的聲明：

昨天的經歷，我希望親自向大家說明。

在訊問過程中，我聽見這些話，因偵查不公開不便說，然而，這段期間，我反覆生病，身心狀況一直不太好。

昨天的訊問中，我因為身體極度不適，多次提出休息或暫停訊問。直到最後，檢察官似乎得到了他想要的方向，接著提出ㄧ些要求。

我拒絕了。

我沒有配合，因為那些要求與本案沒有任何關係。

我沒有逾越法律界線，檢方卻一再追問政治關聯。

回到家後，我幾乎整夜未眠。

我只是一個做自己工作的人，卻在這場無端的追逐中被推向前線。

我反覆問自己：

司法與政治為了追殺黃國昌，真的值得傷害這麼多人嗎？

最後，我要向昨天在現場的媒體前輩們說聲謝謝。

你們的鼓勵我都聽見了，只是當時無法回應，深感抱歉。

也謝謝所有在外面等待許久的同業，讓你們辛苦了。

謝謝大家願意聽我說這段話。

