為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    國道傳惡意逼車！車上老母幼子嚇壞 駕駛提供行車紀錄怒檢舉

    2025/12/12 20:00 記者黃美珠／新竹報導
    駕駛帶著行車紀錄器影像向國道警察檢舉危險駕駛。（資料照）

    駕駛帶著行車紀錄器影像向國道警察檢舉危險駕駛。（資料照）

    國道3號寶山路段驚傳惡意逼車！一名駕駛週二（9日）早上載著年邁母親與幼子南下行經98公里處時，遭一輛黑色休旅車多次惡意變換車道逼車，母子嚇壞，駕駛當天下午折返時帶著行車紀錄器影像向國道警察檢舉危險駕駛。警方表示已受理案件，將調閱畫面釐清，如確認有危險駕駛行為，將依《道路交通管理處罰條例》逕行舉發。

    該名駕駛9日早上9點開車搭載年邁母親和幼子，沿著國道3號南下，行經新竹縣寶山路段、98公里處，遭到另輛豐田RAV4的黑色休旅車，多次惡意變換車道逼車，讓這名駕駛跟車上的母親、孩子飽受驚嚇，氣得當天下午，折返時持事發當時的行車紀錄器影像向國道6隊竹林分隊檢舉對方惡意逼車。

    國道6隊表示，全案疑因當事人檢舉後另向媒體投訴而曝光，他們事後調閱相關檢舉案件確認，事發時間是在9日早上9點多，檢舉時間是同日下午，事發路段就在國3寶山南下路段，他們已受理檢舉但還沒正式入案，檢舉人提供影像完成檢舉後便離去，沒有進一步指控對方涉嫌恐嚇等其他涉及刑罰的不法行徑，至於事發當下檢舉人車上有無老幼飽受驚嚇，他們並無所知，但會把全案依違反道路交通管理處罰條例進行裁處。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播