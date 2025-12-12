國道傳惡意逼車！車上老母幼子嚇壞 駕駛提供行車紀錄怒檢舉

駕駛帶著行車紀錄器影像向國道警察檢舉危險駕駛。（資料照）

國道3號寶山路段驚傳惡意逼車！一名駕駛週二（9日）早上載著年邁母親與幼子南下行經98公里處時，遭一輛黑色休旅車多次惡意變換車道逼車，母子嚇壞，駕駛當天下午折返時帶著行車紀錄器影像向國道警察檢舉危險駕駛。警方表示已受理案件，將調閱畫面釐清，如確認有危險駕駛行為，將依《道路交通管理處罰條例》逕行舉發。

該名駕駛9日早上9點開車搭載年邁母親和幼子，沿著國道3號南下，行經新竹縣寶山路段、98公里處，遭到另輛豐田RAV4的黑色休旅車，多次惡意變換車道逼車，讓這名駕駛跟車上的母親、孩子飽受驚嚇，氣得當天下午，折返時持事發當時的行車紀錄器影像向國道6隊竹林分隊檢舉對方惡意逼車。

請繼續往下閱讀...

國道6隊表示，全案疑因當事人檢舉後另向媒體投訴而曝光，他們事後調閱相關檢舉案件確認，事發時間是在9日早上9點多，檢舉時間是同日下午，事發路段就在國3寶山南下路段，他們已受理檢舉但還沒正式入案，檢舉人提供影像完成檢舉後便離去，沒有進一步指控對方涉嫌恐嚇等其他涉及刑罰的不法行徑，至於事發當下檢舉人車上有無老幼飽受驚嚇，他們並無所知，但會把全案依違反道路交通管理處罰條例進行裁處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法