    天九牌賭場藏身知名魚湯店巷底 基隆警突襲逮19人

    2025/12/12 18:10 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市警四分局破獲天九牌賭場，查獲林男、賭客共19人，查扣抽頭金8萬餘元、賭金5萬餘元；警訊後，將林男依營利賭博罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市中山區知名姚家清魚湯，夜間吸引外地遊客前來嘗鮮，周邊道路越晚人潮越多；林姓男子為躲避警方追緝，竟在姚家清魚湯巷底經營天九牌賭場，掩人耳目。警方掌握林男開賭時間後前往搜索，昨天凌晨當場查獲林男、員工、賭客共19人，查扣抽頭金8萬餘元、賭金5萬餘元。警訊後，將林男依營利賭博罪嫌送辦。

    基隆市警四分局中華路派出所接獲線報，有天九牌賭場開在知名姚家清魚湯巷底，利用姚家清魚湯每日凌晨零時許至隔天8點許收攤期間，不斷有外縣市饕客慕名前來嘗鮮為掩護，車輛停滿姚家清魚湯周邊，讓巡邏警員誤以為都是前來嘗鮮的外來客，躲避警方追緝。

    警方掌握50多歲林姓男子開賭時間後，11日凌晨零時許前往搜索，當場查獲林姓男子、員工與賭客共19人，查扣抽頭金8萬餘元、賭金5萬餘元、天九牌賭具、監視器等證物。警訊後，將林男依營利賭博罪嫌送辦，賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

